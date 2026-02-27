Την τελευταία τριετία, ο Ολυμπιακός ξεχωρίζει στην Ευρώπη, όχι μόνο για τις νίκες του, αλλά και για τη συνολική του βαθμολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μαζί με την Κλαμπ Μπριζ, οι Πειραιώτες κατέχουν την πρώτη θέση μεταξύ των ομάδων που δεν προέρχονται από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία).

Στην ίδια κατάταξη, πίσω από τον Ολυμπιακό βρίσκονται τεράστια ονόματα όπως Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους, Μίλαν, αλλά και σύλλογοι όπως Μπενφίκα και Πόρτο με τεράστια ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η ανοδική πορεία των Ερυθρόλευκων

Η τελευταία τριετία ήταν ιστορική για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Πειραιά όχι μόνο καθιερώθηκε ξανά στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά έφτασε και στις «24» καλύτερες του Champions League . Η σεζόν 2023-24 ήταν πραγματικά μαγική:

. Η σεζόν 2023-24 ήταν πραγματικά μαγική: Οι μικροί του Ολυμπιακού κατέκτησαν το Youth League, αποδεικνύοντας ότι η βάση της ομάδας παραμένει δυνατή.

Η ανδρική ομάδα υπό τον Μεντιλίμπαρ σήκωσε το Conference League, φέρνοντας στην Ελλάδα τον πρώτο συλλογικό ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο.

σήκωσε το φέρνοντας στην Ελλάδα τον πρώτο συλλογικό ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο. Τη σεζόν 2024-25, η πορεία σταμάτησε στους «16» του Europa League, ενώ φέτος η Λεβερκούζεν έβαλε φρένο στην πρόκριση στους «16» του Champions League. Παρ’ όλα αυτά, οι Ερυθρόλευκοι παραμένουν μία από τις πιο σταθερές και επιτυχημένες ομάδες της Ευρώπης.

Το ranking της Ευρώπης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας kassiesa.net, που μετρά τις επιδόσεις των συλλόγων από τη σεζόν 2023 και για την επόμενη πενταετία (έως το 2027-28), ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς εκτός των Big 5 πρωταθλημάτων. Οι 17 ομάδες (Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ, Παρί, Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο , Αστον Βίλα, Αταλάντα, Μάνστσεστερ Σίτι, Τότεναμ, Τσέλσι, Ρόμα, Λιλ) που βρίσκονται πάνω στη λίστα προέρχονται όλες από τα κορυφαία πρωταθλήματα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει πέντε από αυτές: Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άστον Βίλα.