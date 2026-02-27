Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε, με ένα παιδί 11 ετών να δολοφονεί τον πατέρα του, επειδή ο άνδρας δεν το άφησε να παίξει κι άλλο video games, καθώς ήταν η ώρα για ύπνο.

Το φρικτό έγκλημα σημειώθηκε στην Πενσυλβάνια με θύμα τον 42χρονο Douglas και δράστη τον γιο του Clayton.

Η οικογένεια είχε υιοθετήσει τον μικρό το 2018 και σύμφωνα με μαρτυρίες δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα στις σχέσεις τους. Στις 12 Ιανουαρίου ο 11χρονος είχε γενέθλια, τα οποία γιόρτασε σπίτι του, με τους γονείς να διοργανώνουν ένα «υπέροχο πάρτι», όπως είπε στους αστυνομικούς.

«Πέρασα μια ωραία μέρα… Η μαμά είχε ετοιμάσει μια τεράστια τούρτα», είπε ο 11χρονος, αναφέροντας ότι όλα άλλαξαν το βράδυ. Όταν έφτασε η ώρα να κοιμηθεί, εκείνος αρνήθηκε και ήθελε να συνεχίσει να παίζει video games. Ο πατέρας του όμως, πήρε την κονσόλα και την κλείδωσε σε χρηματοκιβώτιο, που μέσα είχε ένα άδειο περίστροφο, έγραψε η New York Post.

Όλοι έπεσαν για ύπνο και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Clayton σηκώθηκε από το κρεβάτι του, άνοιξε το χρηματοκιβώτιο και πήρε τόσο την κονσόλα, όσο και το περίστροφο, το οποίο γέμισε με σφαίρες.

«Θύμωσα πάρα πολύ που δεν με άφηνε ο μπαμπάς να παίξω», είπε, προσθέτοντας ότι όπλισε το όπλο και μπήκε κρυφά στο δωμάτιο των γονιών του. Τότε, έβαλε το περίστροφο στο κεφάλι του πατέρα, πάτησε μια φορά τη σκανδάλη και έφυγε.

Η μητέρα Jillian Dietz ξύπνησε έντρομη και άρχισε να ουρλιάζει, ψάχνοντας να βρει το παιδί της, καθώς δεν γνώριζε τι έγινε.

«Ο μπαμπάς είναι νεκρός», της απάντησε τότε ο 11χρονος, προσθέτοντας: «Σκότωσα τον μπαμπά!».

Πλέον, ο ανήλικος δικάζεται ως ενήλικας, ενώ οι αστυνομικοί που εξετάζουν την υπόθεση είναι συγκλονισμένοι τόσο από την αγριότητα, όσο και επειδή δεν ξέρουν αν το παιδί έχει αντιληφθεί την πράξη του ή βρίσκεται σε σύγχυση, καθώς δεν φέρεται να έχει γίνει ψυχιατρικός έλεγχος.