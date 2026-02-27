Η κληρωτίδα έστειλε τον Παναθηναϊκό πάνω στη Ρεάλ Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League, ωστόσο η αναμέτρηση στην Ισπανία δεν θα διεξαχθεί στην παραδοσιακή έδρα των Ανδαλουσιάνων.

Το «Benito Villamarín» βρίσκεται σε φάση εργασιών ανακατασκευής, με αποτέλεσμα η Μπέτις να μεταφέρει προσωρινά την έδρα της για το ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στο «τριφύλλι».

Η επιλογή των Ισπανών είναι το «La Cartuja», ένα γήπεδο που έχει φιλοξενήσει επανειλημμένα τελικούς Κυπέλλου Ισπανίας και μεγάλες διοργανώσεις.

Πρόκειται για στάδιο περίπου 70.000 θέσεων, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1999 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας.