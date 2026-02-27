Παρά τους θριαμβευτικούς τόνους του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο περί οικονομικής αναγέννησης και οριστικής νίκης κατά του πληθωρισμού, η κοινή γνώμη παραμένει δύσπιστη. Τα στοιχεία της πρόσφατης έρευνας των Reuters/Ipsos δείχνουν ένα σημαντικό χάσμα ανάμεσα στη ρητορική του Λευκού Οίκου και την αντίληψη των ψηφοφόρων, με τις αμφισβητήσεις να προέρχονται πλέον και από το εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών.

Το 68% των ερωτηθέντων διαφωνεί με τη δήλωση «η οικονομία των ΗΠΑ ανθίζει», που επαναλαμβάνει συνεχώς ο Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Οι Ρεπουμπλικανοί που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης είναι διχασμένοι σχετικά με το πόσο καλά τα πηγαίνει η αμερικανική οικονομία και αυτό αποτελεί προειδοποιητικό μήνυμα εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Το 56% των Ρεπουμπλικανών θεωρεί ότι η αμερικανική οικονομία ανθεί, αλλά το 43% διαφωνεί.

Αμερικανοί πολίτες που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας τοποθετούν στην κορυφή των ανησυχιών τους το κόστος ζωής ως θέμα που θα κρίνει την ψήφο τους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Απορρίπτουν τον ισχυρισμό ότι οι αυξήσεις των τιμών δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα, ισχυρισμός που έγινε από τον Τραμπ τον περασμένο μήνα όταν δήλωσε ότι «ο πληθωρισμός έχει ηττηθεί» και ότι «σχεδόν δεν υπάρχει πληθωρισμός» και λίγο τους ενδιαφέρει «αν ο άνθρωπος που περνάει από τον δρόμο διαθέτει ή δεν διαθέτει άδεια παραμονής».

Μόνο το 16% των ερωτηθέντων συμφωνεί με τη φράση «στις ΗΠΑ σχεδόν δεν υπάρχει πληθωρισμός». Το 82% του συνόλου των ερωτηθέντων, το 82% των ανεξάρτητων και το 72% των Ρεπουμπλικανών διαφωνεί με τον ισχυρισμό.

Πολλοί είναι οι Αμερικανοί που σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, δεν γνωρίζουν τα επιμέρους μέτρα που έχει προωθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον περιορισμό της αύξησης του κόστους ζωής.

Αντίθετα, περισσότεροι είναι αυτοί που γνωρίζουν την πολιτική του για την αύξηση των δασμών επί των εισαγόμενων προϊόντων (78%). Περί το 54% των ερωτηθέντων – 69% Δημοκρατικοί και 42% Ρεπουμπλικανοί – δηλώνει ότι αναμένεται οι δασμοί να αυξήσουν το κόστος ζωής.