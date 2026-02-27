Ο Γιώργος Καπουτζίδης εισβάλλει απόψε στο "Σόι σου"

Ο Γιώργος Καπουτζίδης εισβάλλει στο σπίτι των Τριαντάφυλλων ως Αδαμάντιος Κόραξ και όλα γίνονται άνω κάτω…

Τι θα δούμε απόψε:

Ο Μενέλαος αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη νέα επιχείρηση που ανοίγει δίπλα στην κλινική του: ένα γραφείο τελετών! Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ιδιοκτήτης του, ακολουθεί επιθετικές μεθόδους προώθησης, εισβάλλοντας στους χώρους της κλινικής και μοιράζοντας καρτούλες στους ασθενείς του Μενέλαου! Όταν ο Μενέλαος επιστρέφει σπίτι ταραγμένος και με την υπομονή του να έχει φτάσει στα όριά της από τις συνεχείς προστριβές με τον Αδαμάντιο, η Αλεξάνδρα αποφασίζει να προτείνει μία πιο διπλωματική προσέγγιση: γιατί να μην τον καλέσουν για φαγητό, ώστε να συζητήσουν πολιτισμένα; Βέβαια, με δεδομένο πως ο Αδαμάντιος δεν είναι ούτε ο πιο εύκολος, ούτε ο πιο ευχάριστος συνομιλητής, το γεύμα δε θα εξελιχθεί όπως θα περίμεναν… Ειδικά όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν στο φως μυστικά… και απωθημένα!

Ο Αδαμάντιος Κόραξ καταφθάνει στο Τριανταφυλλέικο

Υπηρεσίες και με έκπτωση!

«Το σόι σου», ένα απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 20:00.

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κυριάκος Βλοντάκης

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανετής

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ