Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο με οδηγό νταλίκας να οδηγεί για χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα, επειδή δεν μπορούσε να διαβάσει τις πινακίδες.

Πρωταγωνιστής του απίστευτου επεισοδίου είναι ένας Σομαλός που κατείχε μάλιστα και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.

Σύμφωνα με τη New York Post, όλα έγιναν στον αυτοκινητόδρομο 61 στο Μιζούρι, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί δυστύχημα.

Ο νταλικέρης δεν γνώριζε αγγλικά, οπότε και δεν μπορούσε να διαβάσει τις πινακίδες, με αποτέλεσμα να οδηγεί ελπίζοντας με κάποιο τρόπο να φτάσει στον προορισμό του. Επιπλέον, αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί και τα σήματα οδικής κυκλοφορίας.

«Ο οδηγός δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το τεστ επάρκειας αγγλικών. Στο Μιζούρι, οι επαγγελματίες οδηγοί πρέπει να μπορούν να κατανοούν τα αγγλικά, να δίνουν εξετάσεις στα αγγλικά και να περάσουν τις εξετάσεις για την οδική σήμανση», είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

🚨 WATCH: A Missouri driver encountered a illegal alien driving the wrong way for miles on Highway 61, narrowly avoiding a head-on crash before the truck sped off southbound.



pic.twitter.com/ePBaF5jHAY — Breaking911 (@Breaking911) February 25, 2026

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τον οδηγό να κινείται για χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα και παρότι υπήρξαν αρκετές ευκαιρίες να περάσει στο κανονικό, ο ίδιος δεν το έπραξε, ούτε και όταν συνάντησε άλλα οχήματα, με τα οποία θα μπορούσε να συγκρουστεί. Μόνο κάποια στιγμή, σταμάτησε και άρχισε να κατευθύνεται στο σωστό ρεύμα.

Για την υπόθεση, η αστυνομία έχει επικοινωνήσει με την εταιρεία στην οποία εργαζόταν και μέχρι στιγμής κατηγορείται μόνο για επικίνδυνη οδήγηση, χωρίς να γίνει κάποια σύλληψη ή να απαγγελθούν κατηγορίες στους εργοδότες του.