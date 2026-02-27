Χωρίς κανέναν σεβασμό κινήθηκαν άγνωστοι που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο εσωτερικό της Εκκλησίας των Αγίων Πάντων στο Γαρδίκι Φθιώτιδας, φτάνοντας στο σημείο να γκρεμίσουν την Αγία Τράπεζα, αναζητώντας κρυμμένο θησαυρό.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η δράση των θρασύτατων χρυσοθήρων έγινε αντιληπτή το πρωί της Παρασκευής (27/2/26) από ανθρώπους του όμορφου χωριού, οι οποίοι δεν πίστευαν στα μάτια τους με την καταστροφή που έγινε.

Οι δράστες σύμφωνα με εκτιμήσεις έδρασαν το προηγούμενο βράδυ χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Με εργαλεία τόσο για την ανασκαφή, όσο και για εντοπισμό πολύτιμων μετάλλων, οργάνωσαν μια καταδρομική επιχείρηση, που κανείς δεν ξέρει τα αποτελέσματά της.

Οι κάτοικοι δε γνωρίζουν ποια ιστορία έφερε τους δράστες στο χωριό τους. Είναι βέβαιο πάντως ότι χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα ερημικά μονοπάτια, ώστε να προσεγγίσουν το νεκροταφείο χωρίς να προκαλέσουν την περιέργειά τους.

Ενημερώθηκε το ΑΤ Σπερχειάδας που ανέλαβε την προανάκριση, ενώ στο σημείο ενήργησαν και έμπειροι αστυνομικοί του ΤΕΕ για τη λήψη αποτυπωμάτων.