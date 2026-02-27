Σε Γολγοθά συνεχίζει να εξελίσσεται για χιλιάδες πολίτες της Αττικής η προσπάθεια προγραμματισμού ραντεβού για την απόκτηση της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Η εικόνα που παρουσιάζει η ηλεκτρονική πλατφόρμα id.gov.gr αποτυπώνει ένα πλήρως επιβαρυμένο σύστημα, καθώς μέχρι και τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου στην καλύτερη περίπτωση δεν εμφανίζεται καμία διαθέσιμη ημερομηνία σε αστυνομικά τμήματα της Αθήνας, είτε πρόκειται για το κέντρο είτε για τα προάστια σε βόρεια, νότια, ανατολική ή δυτική κατεύθυνση.

Ενδεικτικά, μπαίνοντας σήμερα στην πλατφόρμα διαπιστώσαμε, για παράδειγμα, ότι το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού στο Αστυνομικό Τμήμα Γαλατσίου ήταν στις 28 Μαΐου και μόνο. Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα ανοιχτά ραντεβού ούτε πριν αλλά ούτε και τις επόμενες εβδομάδες. Στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού είναι επίσης στις 28 Μαΐου, όπως και στο Αιγάλεω, στον Πειραιά (Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου), στον Κορυδαλλό, στον Άλιμο, στο Καματερό, στην Κηφισιά, στην Αγία Παρασκευή, στην Κερατέα ή στο Ελληνικό.

Η έλλειψη διαθέσιμων ραντεβού έχει οδηγήσει πολλούς πολίτες να αναζητούν λύσεις εκτός λεκανοπεδίου, ακόμη και σε νησιωτικές περιοχές, προκειμένου να επισπεύσουν τη διαδικασία. Η πίεση μάλιστα εντείνεται ενόψει της προθεσμίας που είχε τεθεί για τον Αύγουστο του 2026, η οποία αφορά τη χρήση της νέας ταυτότητας για ταξίδια στο εξωτερικό. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι η έκδοση των νέων δελτίων θα συνεχιστεί και μετά τον συγκεκριμένο μήνα, χωρίς να διακόπτεται η δυνατότητα αντικατάστασης των παλαιών εγγράφων. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 3,5 εκατ. νέες ταυτότητες πανελλαδικά, γεγονός που δείχνει τη σταδιακή αλλά αργή πρόοδο της μετάβασης.

Επειδή όμως εξακολουθεί να υπάρχει μια σύγχυση, μέχρι πότε τελικά θα βρίσκονται σε ισχύ οι παλαιές ταυτότητες; Αυτό που ισχύει είναι η ρύθμιση στην οποία έχει προχωρήσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, μέσω της οποίας παρατείνεται η αποδοχή των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων για συγκεκριμένες διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Στόχος της παρέμβασης είναι να διασφαλιστεί ότι οι συναλλαγές με το Δημόσιο αλλά και με ιδιωτικούς φορείς θα συνεχίζονται χωρίς εμπόδια, παρά τις δυσχέρειες στην αντικατάσταση των εγγράφων.

Η ρύθμιση εστιάζει κυρίως στις περιπτώσεις εξ αποστάσεως επιβεβαίωσης ταυτότητας, οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια λόγω της διεύρυνσης των ψηφιακών υπηρεσιών. Εάν η χρήση των νέων ταυτοτήτων καθίστατο υποχρεωτική σε αυτό το στάδιο, θα προέκυπταν σοβαρά προβλήματα για μεγάλο αριθμό πολιτών, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα ραντεβού παραμένει.

Με βάση λοιπόν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τα παλαιού τύπου δελτία ταυτότητας που φέρουν αναγραφή ονοματεπωνύμου τόσο στα ελληνικά όσο και με λατινικούς χαρακτήρες (με στυλό ή πληκτρολογημένα) θα εξακολουθήσουν να γίνονται αποδεκτά για σκοπούς απομακρυσμένης ταυτοποίησης έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027. Η πρόβλεψη αυτή καλύπτει διαδικασίες που απαιτούν υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, όπως η έκδοση πιστοποιητικών που σχετίζονται με υπηρεσίες εμπιστοσύνης, επιτρέποντας τη συνέχιση πλήθους καθημερινών ψηφιακών πράξεων χωρίς προσκόμματα. Σημειωτέον ότι στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, εκείνα των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον έχουν εκδοθεί και παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τον νόμο 4251/2014 και το προεδρικό διάταγμα 106/2007. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται διακρίσεις ή λειτουργικά κενά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν διαφορετικές κατηγορίες πολιτών και εργαζομένων ως προς την πρόσβασή τους σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Η υπουργική απόφαση εδράζεται, μεταξύ άλλων, στον ευρωπαϊκό Κανονισμό 910/2014 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, γνωστό ως eIDAS, καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο του νόμου 4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Στο κείμενο επισημαίνεται ρητά ότι η εφαρμογή της ρύθμισης δεν επιφέρει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση, στοιχείο που κρίθηκε απαραίτητο ενόψει της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

Τα δικαιολογητικά

Υπενθυμίζουμε ότι για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, θα πρέπει να υποβάλλετε αυτοπροσώπως στην Αρχή έκδοσης που επιθυμείτε, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας σας, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή.

Η φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται είτε απευθείας στις Αρχές έκδοσης, είτε μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος θα αναρτήσει τη φωτογραφία σας στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο φωτογράφος θα σας δώσει έναν κωδικό αριθμό, τον οποίο μέσω της εφαρμογής myPhoto θα πρέπει να συσχετίσετε με το ΑΦΜ σας και στη συνέχεια να εξουσιοδοτήσετε την εφαρμογή «Έκδοση/Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών» να την αντλήσει. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης, να αναζητήσει και να ανακτήσει τη φωτογραφία σας.

β) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης.

Βάσει της αιτήσεώς σας, θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του υπουργείου Εσωτερικών, των απαραίτητων, για την έκδοση του δελτίου, στοιχείων δημοτολογίου. Η αίτηση θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να υπογράψετε.

γ) Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης.

Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια Αρχή έκδοσης, με βάση τα στοιχεία σας, όπως αυτά προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είστε εγγεγραμμένος.

Αφού την υπογράψετε ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή επί ειδικού εξοπλισμού), θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το ακριβές των στοιχείων που περιέχει και να την υπογράψετε και χειρόγραφα.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 €.

Για την έκδοση κάθε δελτίου απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10,00€ (Τύπος Παραβόλου: [4485] – «Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη»), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του.

Εάν είστε πολύτεκνος (ιδιότητα η οποία πρέπει να προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο που θα πρέπει να πληρώσετε είναι το μισό, 5 € (Τύπος Παραβόλου: [4486] – «Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη (πολυτέκνων)»).

Επιπλέον, στην αίτηση έκδοσης επικολλάται το προβλεπόμενο ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, ύψους 0,50 € (Τύπος Παραβόλου: [2043] – «Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνος υπηκόου (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)»).

Κατά την προσέλευσή σας στην Αρχή έκδοσης για έκδοση δελτίου ταυτότητας θα πρέπει να έχετε εκδώσει ήδη τα απαιτούμενα παράβολα. Για να χρησιμοποιηθεί/κατατεθεί ένα e-παράβολο στο φορέα, είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του.