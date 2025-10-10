Κλεισμένα είναι τα ραντεβού για έκδοση νέων ταυτοτήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται από την ιστοσελίδα της πλατφόρμας.

Φαίνεται πως οι πολίτες έχουν σπεύσει να κλείσουν ραντεβού για τις νέες ταυτότητες και, έτσι, τα τμήματα της Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν έχουν διαθέσιμες ώρες στην πλατφόρμα, ακόμα και μέχρι τον Απρίλιο.

Σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως τα νησιά και πόλεις με μικρότερο πληθυσμό, υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα ραντεβού στην πλατφόρμα, ακόμα και μέσα στις επόμενες ημέρες, σε κάποιες περιπτώσεις.

Ενδεικτικά, παρακάτω φαίνεται το μήνυμα που λαμβάνει ο χρήστης, όταν προσπαθεί να κλείσει ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότηας στο κέντρο της Αθήνας:

Στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση είναι ίδια:

Αν κάποιος δοκιμάσει να κλείσει ραντεβού σε άλλες περιοχές, όπως η Ζάκυνθος ή η Κάλυμνος, βλέπει εντελώς διαφορετική εικόνα:

Σημειώνεται πως από το καλοκαίρι του 2026 τίθεται σε ισχύ και η νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θεωρούνται χαμηλής ασφάλειας, βασισμένες σε προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960.

Μέχρι τότε οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.

Παράλληλα, από το φθινόπωρο του 2025 ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), που θα αποτελεί το μοναδικό μέσο ταυτοποίησης των πολιτών σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Ο νέος αριθμός έρχεται να αντικαταστήσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ενώ όσοι δεν τον εκδώσουν εγκαίρως έως τις 5 Νοεμβρίου 2025, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρές δυσκολίες σε βασικές διαδικασίες, όπως η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η πληρωμή εισφορών ή η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.