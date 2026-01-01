Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 16χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας.

Το παιδί διεκομίσθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας με τραύμα από κυνηγετικό όπλο στο κεφάλι.

Διασωληνώθηκε και οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το σταθεροποιήσουν, προκειμένου να διακομισθεί στο Πανεπιστημιακο Ιωαννίνων, ώστε να αντιμετωπιστεί χειρουργικά από νευροχειρουργους γιατί το νοσοκομείο της Άρτας δεν έχει νευροχειρουργό.

Η κατάσταση του παιδιού είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.