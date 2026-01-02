Οι τοπικές βροχές στα δυτικά και οι τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα 2/1/2026. Σημαντική θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 02/01/2026 αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά, όπου αναμένονται και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Τοπικές βροχές αναμένονται από τις βραδινές ώρες και σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου. Παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -10 έως 7-8 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -10 έως 8-10 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -7 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -7 έως 8-9 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -6 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από -3 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νοτιοδυτικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες στα νοτιοανατολικά έως 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 11-12 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια του νομού θα είναι έως 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου.