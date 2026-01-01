Σαρωτικούς ελέγχους αλκοόλ πραγματοποίησε η Τροχαία σε όλη την Αττική από το πρωί της παραμονής έως το πρωί της Πρωτοχρονιάς, με τον αριθμό των θετικών να είναι χαμηλά.

Από τις 06:00 το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου 2025 έως τις 06:00 το πρωί της 1ης Ιανουαρίου 2026, η Τροχαία προχώρησε σε 6.129 ελέγχους, εκ των οποίων 62 οδηγοί βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, καταγράφοντας θετικό αποτέλεσμα, ενώ 3 συνελλήφθησαν.

Οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλέγμα των αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας που εφαρμόζονται κάθε χρόνο κατά την εορταστική περίοδο, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία οδηγών και πολιτών.

Η Τροχαία υπενθυμίζει ότι η κατανάλωση αλκοόλ και η οδήγηση αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων.

Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) καθορίζει συγκεκριμένα όρια αλκοόλ για τους οδηγούς και προβλέπει αυστηρές κυρώσεις, ανάλογα με τη συγκέντρωση αλκοόλ στον οργανισμό.

Παράλληλα, απαγορεύεται ρητά η άρνηση ελέγχου, η οποία επισύρει βαριές ποινές.

Επιτρεπόμενα όρια αλκοόλ

Γενικοί οδηγοί: έως 0,50 g/l αίματος ή 0,25 mg/l εκπνεόμενου αέρα

Επαγγελματίες οδηγοί & νέοι οδηγοί (έως 2 έτη άδεια): έως 0,20 g/l αίματος

Κυρώσεις και πρόστιμα (ενδεικτικά)

0,50 – 0,80 g/l (0,25 – 0,40 mg/l αέρα): Πρόστιμο 200–350€, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες, 5 βαθμοί ποινής

0,80 – 1,10 g/l (0,40 – 0,55 mg/l αέρα): Πρόστιμο 700€, αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες

Πάνω από 1,10 g/l (>0,55 mg/l αέρα): Πρόστιμο 2.000€, αφαίρεση άδειας έως 6 μήνες, φυλάκιση έως 6 μήνες, ακινητοποίηση οχήματος