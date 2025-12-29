Σαρωτικούς ελέγχους για αλκοτέστ έκαναν και χθες το βράδυ κλιμάκια της Τροχαίας, στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ωρών ελέγχθηκαν περίπου 2.500 οδηγοί.

Συνολικά 11 άτομα εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ και τους βεβαιώθηκαν πρόστιμα και σε κάποιες περιπτώσεις τα οχήματα απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια γερανού.

Μεταξύ των περιστατικών ξεχώρισε η υπόθεση μίας γυναίκας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Στην οδηγό επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ πρόστιμο, ενώ το πατίνι απομακρύνθηκε με γερανό.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας αναμένεται να συνεχιστούν, ιδιαίτερα σε κεντρικά σημεία της πόλης, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών στον δρόμο και την προστασία τόσο των πεζών όσο και των οδηγών.