Έντονη ήταν η αντίδραση πολιτών όταν σε μπλόκο της Τροχαίας οδηγός βγήκε θετικός σε αλκοτέστ. Εκτός από τον ίδιο και άτομα που ήταν στο σημείο άρχιζαν να φωνάζουν δυνατά και να στρέφονται κατά των αστυνομικών.

«Είναι 24 το όριο και είμαι 27 και έχω πιεί;» διερωτήθηκε με έντονο ύφος ο οδηγός και η γυναίκα που ήταν εκεί φώναζε «ντροπή» ενώ ρωτούσε επίμονα τους αστυνομικούς εάν οι ίδιοι δεν έχουν πιεί ποτέ δύο ποτήρια κρασί.

«Είσαι ανήθικος, επικαλείσαι το ηθικό σε έναν κόσμο…» φώναζε από την πλευρά του άνδρας που ήταν μπροστά στο περιστατικό απευθυνόμενος σε έναν από τους αστυνομικούς.

Δείτε το σχετικό βίντεο