Ο Παναθηναϊκός θα “μονομαχήσει” αύριο (02/01/25, 21:15) με τον Ολυμπιακό στη 19η αγωνιστική της Euroleague και οι διοργανωτές έκαναν μία φοβερή ανάρτηση μέσα από το Telecom Center Athens.

Η “καρδιά” της Euroleague χτυπάει αυτή την αγωνιστική στην Ελλάδα για το “αιώνιο” ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, με άπαντες να περιμένουν μία “καυτή” ατμόσφαιρα στην έδρα των “πρασίνων”.

Ο λογαριασμός της Euroleague στα social media ανέβασε έτσι φωτογραφίες από το άδειο γήπεδο του “τριφυλλιού” και έγραψε: «Ηρεμία πριν από την καταιγίδα».

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον ολόκληρης της Ευρώπης για το μεταξύ τους ντέρμπι στο ΟΑΚΑ.