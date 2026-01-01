Η Ρωσία ζήτησε από τις ΗΠΑ να σταματήσουν την καταδίωξη ενός πετρελαιοφόρου που κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα και τώρα πλέει στον Ατλαντικό Ωκεανό για να ξεφύγει από την αμερικανική ακτοφυλακή, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο άτομα με γνώση του θέματος.

Αμερικανικές δυνάμεις καταδιώκουν για σχεδόν δύο εβδομάδες το δεξαμενόπλοιο, που κατονομάστηκε από την εξειδικευμένη εταιρεία TankerTrackers ως το Bella 1, χωρίς να το έχουν κατασχέσει.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν χθες, Τετάρτη, κυρώσεις ενάντια σε τέσσερις εταιρείες που, όπως ανέφεραν, δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας, καθώς και σε συνδεδεμένα πετρελαιοφόρα, καθώς η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικόλας Μαδούρο.

Η Ρωσία υπέβαλε το επίσημο διπλωματικό αίτημα, καθώς ο Τραμπ επιδιώκει επίσης να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η ρωσική πρεσβεία στις ΗΠΑ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.