Τον ερχομό του 2026 γιόρτασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο gala που διοργάνωσε στην ιδιωτική του κατοικία, το Mar-a-Lago, στη Φλόριντα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν στενοί συγγενείς του προέδρου των ΗΠΑ, κυβερνητικά στελέχη, πολιτικοί σύμμαχοι και πολλοι επιχειρηματίες φίλοι του.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ξεχώρισε η παρουσία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα.

Το «παρών» έδωσαν επίσης οι γιοι του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, καθώς και η νύφη του, Λάρα Τραμπ.

Το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο, μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο ο πασίγνωστος ράπερ Vanille Ice ερμήνευε τη μεγάλη εμπορική επιτυχία Ice Ice Baby στους ρυθμούς του οποίου χόρευε και ο πατέρας του.

Δείτε το βίντεο

O Vanilla Ice να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ήταν ο πρώτος λευκός ράπερ (ένα είδος μουσικής που κυριαρχούν οι μαύροι καλλιτέχνες) που σημείωσε την πρώτη μεγάλη εμπορική επιτυχία μετά την κυκλοφορία του 1990 της πιο γνωστής επιτυχίας του Ice Ice Baby ενώ ο δίσκος του To the Extreme έχει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο ρεκόρ πωλήσεων στην κατηγορία με τα hip hop αλμπουμ.

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ σημειώνει στο Instagram ότι έτσι μπαίνει σωστα το νέο έτος! Ice Ice baby!