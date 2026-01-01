Τον γνωρίσαμε ως τον σκληρό επιχειρηματία και πολιτικό που δεν φοβάται να προκαλέσει. Τον είδαμε να πολεμάει με πάθος σε εκλογικές μάχες, να κάνει συγκλονιστικές δηλώσεις και να είναι πάντα στο επίκεντρο της προσοχής. Αλλά με την πρόσφατη συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ μας δείχνει μια άλλη, πιο προσωπική πλευρά του: τον άνθρωπο που φροντίζει τη διατροφή του με τον δικό του, μοναδικό τρόπο, παίρνοντας ασπιρίνες ώστε να έχει το… «αραίωμα» του αίματος υπό έλεγχο.

Αραιό αίμα και καθημερινή ρουτίνα

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι λαμβάνει μεγαλύτερη δόση ασπιρίνης από την συνήθη, ως μέρος της φροντίδας της καρδιαγγειακής του υγείας. Παράλληλα, μιλάει για την καθημερινή του ρουτίνα, τις μετρήσεις και τις συνήθειες που κρατούν τον οργανισμό του «σε εγρήγορση».

«Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να τρέχει στην καρδιά μου. Είναι κατανοητό αυτό;».

Όπως είπε, η αυξημένη δόση τού προκαλεί μελανιές, τις οποίες καλύπτει με μακιγιάζ («χρειάζεται μόλις 10 δευτερόλεπτα για να το κάνω»), ωστόσο αρνείται να αλλάξει τη συνήθειά του, επικαλούμενος ότι είναι προληπτικός.

«Έτσι κι αλλιώς ξέρω το σώμα μου καλύτερα από οποιονδήποτε», λέει ο ίδιος, προσδίδοντας μια ανθρώπινη διάσταση σε θέματα που συνήθως φαντάζουν τεχνικά ή ιατρικά.

Κοιμάται λίγο, δεν έχει προβλήματα ακοής

Ο Τραμπ παραδέχτηκε, επίσης, ότι κοιμάται λίγο και αργά, στέλνοντας συχνά μηνύματα σε συνεργάτες του ή σε πρόσωπα που είδε σε τηλεοπτικές εκπομπές του Fox News ακόμη και γύρω στις 2 τα ξημερώματα, ενώ η εργάσιμη μέρα του στο Οβάλ Γραφείο ξεκινά περίπου στις 10 το πρωί και μένει εκεί μέχρι τις 7 ή 8 το βράδυ.

Η αδυναμία στα McDonald’s

Κι αν νομίζατε ότι ακολουθεί αυστηρή δίαιτα, η αλήθεια είναι πιο… καθημερινή: ανάμεσα στις διατροφικές του συνήθειες υπάρχει και η αγάπη για τα McDonald’s, τα οποία απολαμβάνει περιστασιακά, θυμίζοντας σε όλους ότι ακόμα και οι ηγέτες έχουν τις μικρές τους αδυναμίες.

Ο ίδιος περιγράφει τα γεύματά του με απλότητα, αφήνοντας να φανεί μια πλευρά που λίγοι γνώριζαν: αυτή του ανθρώπου που αγαπά τις σταθερές συνήθειες και δεν διστάζει να τις μοιραστεί δημόσια.