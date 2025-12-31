Όταν ο πόλεμος με τη Ρωσία τελειώσει, η Ουκρανία θα διαθέτει έναν στρατό μεγαλύτερο και πιο έμπειρο από κάθε άλλον στις χώρες της Ευρώπης που τη στηρίζουν. Ωστόσο, το ερώτημα είναι αν θα μπορέσει να αντέξει τις μακροπρόθεσμες επιδιώξεις της Ρωσίας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Η Ευρώπη βλέπει πλέον την Ουκρανία ως οχυρό απέναντι στις φιλοδοξίες της Μόσχας, γεγονός που καθιστά το μέλλον της υπόθεση ολόκληρης της ηπείρου.

Η διατήρηση 800.000 στρατιωτών και μεγάλων αποθεμάτων εξοπλισμού, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει νέες δυνατότητες, θα είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κυβέρνηση της Ουκρανίας αμέσως μετά τον πόλεμο. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν πρόσφατα να δανείσουν στην Ουκρανία 90 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 105 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτρέποντας την επικείμενη χρηματοοικονομική κρίση στο Κίεβο και υποστηρίζοντας την ουκρανική στρατιωτική προσπάθεια.

Στρατιωτική στρατηγική της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο

Σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, πολλοί που στρατεύτηκαν για να πολεμήσουν στα μέτωπα πιθανότατα θα θελήσουν να αποστρατευθούν, ενώ η έλλειψη κεφαλαίων καθιστά δύσκολη την πληρωμή τους. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η Ουκρανία θα βασιστεί περισσότερο σε εφεδρικές δυνάμεις και φθηνότερο εξοπλισμό, όπως τα drone, γράφει η Wall Street Journal.

Η Ουκρανία πρέπει να επενδύσει σε ακριβές δυνατότητες όπως η αντιαεροπορική άμυνα και οι πύραυλοι μεγάλης εμβέλειας, ενώ πρέπει να αποφύγει ακριβά στοιχεία όπως τα μαχητικά αεροσκάφη. Παράλληλα, η χώρα επιδιώκει μεγαλύτερη αυτάρκεια μέσω εγχώριας παραγωγής όπλων, που θα συμβάλλει και στην ενοποίηση του μωσαϊκού δυτικής και σοβιετικής τεχνολογίας που χρησιμοποιεί σήμερα.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Michael Kofman επισημαίνει ότι ο στρατός της Ουκρανίας θα πρέπει να στηριχθεί σε πιο οικονομικές δυνατότητες όπως drones, νάρκες και εφεδρικές δυνάμεις, καθώς μεγάλα ακριβά στοιχεία όπως τα αεροσκάφη μπορούν να καταναλώσουν μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού.

Η Ουκρανία και η τεχνολογία drone

Η χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων, όπως drone για την εκκένωση τραυματιών και την υποστήριξη των μηχανοκίνητων μονάδων, αναμένεται να φτάσει το 80% των ταγμάτων. Η Ουκρανία προσανατολίζεται σε έναν στρατό όπου η ανθρώπινη παρουσία θα περιορίζεται σταδιακά, με τα drone να παίρνουν κυρίαρχο ρόλο.

Η ζήτηση για ακριβά άρματα και άλλες τεθωρακισμένες μονάδες μειώνεται, ενώ η εγχώρια παραγωγή όπλων αυξάνεται, με στόχο το 50% των όπλων στο μέτωπο να είναι ουκρανικής κατασκευής μέχρι το τέλος του έτους. Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών, αλλά οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το κόστος αγοράς και συντήρησης μπορεί να μην δικαιολογεί την επένδυση σε βάθος χρόνου.

Προτεραιότητες και προκλήσεις για την Ουκρανία

Η στρατηγική της Ουκρανίας θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τρεις κύριους άξονες: αντιαεροπορική άμυνα, πυραυλικές δυνατότητες μεγάλης εμβέλειας και χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων. Η διατήρηση ενός μεγάλου στρατού, ενώ κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια, είναι οικονομικά επιβαρυντική, ιδίως για μια χώρα με φθίνουσα δημογραφία. Οι αναλυτές προτείνουν τη διατήρηση 300.000 έως 500.000 ενεργών στρατιωτών και τη μετατροπή των υπολοίπων σε εφεδρικές δυνάμεις.

Η Ουκρανία θα συνεχίσει να προσαρμόζει τον στρατό της με γνώμονα την αυτάρκεια, την τεχνολογία και την οικονομική βιωσιμότητα, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο σύγχρονου στρατού που θα αντέξει και μετά το τέλος του πολέμου.