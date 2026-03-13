Η αμερικανική απόφαση να χαλαρώσουν οι κυρώσεις στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου θα επιτρέψει στη Ρωσία να παρατείνει τον πόλεμο που διεξάγει εδώ και τέσσερα χρόνια εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ουκρανική διπλωματική πηγή.

«Αυτή η απόφαση είναι βέβαιο ότι δεν θα συμβάλει στη σταθεροποίηση της αγοράς, όμως θα βοηθήσει τη Ρωσία να κάνει πόλεμο για μεγαλύτερο διάστημα -και αυτό την ίδια στιγμή που η ίδια η Ρωσία βοηθάει το ιρανικό καθεστώς να αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή», δήλωσε η πηγή αυτή σε δημοσιογράφους.

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε σήμερα, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για τη χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, ότι «όλοι οι σύμμαχοι του Κιέβου θα έπρεπε να διατηρήσουν την πίεση επί της Ρωσίας».

«Η απόφαση εναπόκειται προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως η θέση μας είναι σαφής, όλοι οι εταίροι της Ουκρανίας θα έπρεπε να διατηρήσουν την πίεση επί της Ρωσίας και του πολεμικού ταμείου της», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, προσθέτοντας ότι είναι επίσης «το καλύτερο μέσο για να συνεχίσει να εμποδίζεται η Μόσχα να υποστηρίζει εχθρικούς παράγοντες» στον κόσμο.