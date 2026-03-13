Ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom προειδοποίησε σήμερα για «αυξημένους στρατιωτικούς κινδύνους» γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, λόγω των εντεινόμενων συγκρούσεων στην περιοχή.

«Ο αριθμός των πληγμάτων πυροβολικού, επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) και πυρών όλμων αυξάνεται τους τελευταίους μήνες», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχατσόφ ύστερα από συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι στη Μόσχα.

«Η βιομηχανική ζώνη υφίσταται συνεχώς επιθέσεις από το πυροβολικό και από drones, που προκαλεί περιστασιακά διακοπές στην ηλεκτροδότηση», πρόσθεσε.

Ο Λιχατσόφ δήλωσε ότι η Ρωσία χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Γκρόσι να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, όπου έχουν σημειωθεί σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Μια τέτοια κατάπαυση πυρός κηρύχθηκε για πέμπτη φορά νωρίτερα αυτόν τον μήνα.