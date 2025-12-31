Τους ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία επιτέθηκε με drones κατά κατοικίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, επανέλαβε την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου ο ρωσικός στρατός, δημοσιεύοντας βίντεο που δείχνει ένα μη επανδρωμένο ιπτάμενο αντικείμενο που έχει καταρριφθεί κατά τη διάρκεια της «επίθεσης», την οποία το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο που δείχνει έναν στρατιώτη με κρυμμένο το πρόσωπο δίπλα σε συντρίμμια ενός drone και έναν χάρτη που υποτίθεται ότι δείχνει την πορεία των drones κατά τη διάρκεια της επίθεσης, για την οποία η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο.

Η επίθεση τοποθετείται, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, τη νύχτα της Κυριακής προς την Δευτέρα. Σύμφωνα με τη Μόσχα, χρησιμοποιήθηκαν 91 drones. Το Κρεμλίνο δεν παρουσίασε στοιχεία για να αποδείξει τον ισχυρισμό του. Σχεδόν τρεις ημέρες μετά, το βίντεο που παρουσιάζει τα συντρίμμια ενός drone είναι το πρώτο στοιχείο που καταθέτει η Μόσχα για να στοιχειοθετήσει την κατηγορία μαζί με τον χάρτη και τη μαρτυρία ενός κατοίκου παρακείμενου χωριού.

FIRST FOOTAGE OF UKRAINE'S DRONE TARGETED PUTIN'S RESIDENCE



The Russian Defense Ministry publishes flight path of Ukraine's UAVs that took off from Sumy and Chernigov regions pic.twitter.com/VlQA8ZriLg — Sprinter Press (@SprinterPress) December 31, 2025

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει τον εκτροχιασμό των ειρηνευτικών προσπαθειών προωθώντας «αβάσιμες» κατηγορίες περί επίθεσης κατά κατοικίας του Πούτιν.

«Ο ισχυρισμός της Ρωσίας σύμφωνα με τον οποίο η Ουκρανία στόχευσε πρόσφατα κυβερνητικούς στόχους κλειδιά στη Ρωσία έχει ως στόχο τον αντιπερισπασμό», προειδοποιεί με ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.