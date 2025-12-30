Αναλυτές του Institute for the Study of War (ISW), ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού, αναφέρουν ότι δεν έχουν εντοπίσει κανένα στοιχείο που να στηρίζει τους ισχυρισμούς του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών ότι ουκρανικά drones στόχευσαν κατοικία που χρησιμοποιεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κοντά στο Βαλντάι, στην περιφέρεια Νοβγκορόντ της Ρωσίας.

Το ISW σχολίασε τις δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας επίθεση με drones εναντίον της κατοικίας του Πούτιν στην περιοχή. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, τέτοιοι ισχυρισμοί συνήθως αφήνουν πίσω τους επαληθεύσιμα ίχνη -τα οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, απουσιάζουν πλήρως.

Το Ινστιτούτο σημείωσε ότι επιβεβαιωμένα ουκρανικά πλήγματα εντός της Ρωσίας συνοδεύονται συνήθως από αποδεικτικά στοιχεία ανοιχτών πηγών, όπως γεωεντοπισμένα βίντεο, ορατή δραστηριότητα αντιαεροπορικής άμυνας, εκρήξεις, πυρκαγιές ή στήλες καπνού κοντά σε συγκεκριμένους στόχους.

NEW: The Kremlin accused Ukraine of conducting a long-range drone strike targeting Russian President Vladimir Putin’s residence in Novgorod Oblast on December 29. 🧵(1/3)



The circumstances of this alleged strike do not conform to the pattern of observed evidence when Ukrainian… pic.twitter.com/gMJH98pXUU — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 30, 2025

Σε αντίστοιχες επιθέσεις έχουν υπάρξει αποδεικτικά στοιχεία

Πρόσθετη επιβεβαίωση προέρχεται συχνά από δηλώσεις τοπικών ή περιφερειακών Ρώσων αξιωματούχων -οι οποίοι συχνά υποβαθμίζουν επιτυχημένα πλήγματα χαρακτηρίζοντας τα drones ως «συντρίμμια»- καθώς και από αναφορές κατοίκων ή τοπικών μέσων ενημέρωσης που περιγράφουν ζημιές ή πυρκαγιές.

Το ISW ανέφερε ότι δεν παρατήρησε κανένα τέτοιο στοιχείο σε σχέση με τον ισχυρισμό του Λαβρόφ. Οι αναλυτές δεν εντόπισαν οπτικό υλικό, επιβεβαιωτικές αναφορές από περιφερειακές αρχές ούτε μαρτυρίες κατοίκων που να υποδηλώνουν ότι σημειώθηκε ουκρανικό πλήγμα κοντά στην κατοικία στο Βαλντάι.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν στο παρελθόν πλήξει πολλούς στρατιωτικούς στόχους στην περιφέρεια Νοβγκορόντ, σε επιθέσεις που συνοδεύτηκαν από αποδεικτικά στοιχεία, σημειώνει το Ινστιτούτο.

Ασυνεπείς δηλώσεις Ρώσων επισημαίνει η έρευνα

Το ISW υπογράμμισε επίσης ασυνέπειες στις δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων. Ο Λαβρόφ ισχυρίστηκε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 89 ουκρανικά drones πάνω από την περιφέρεια Νοβγκορόντ, αριθμός που έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία του ίδιου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το οποίο ανέφερε ότι 47 drones αναχαιτίστηκαν στην περιοχή τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το ISW, η απόκλιση αυτή υπονομεύει περαιτέρω την αξιοπιστία του ισχυρισμού.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η ρωσική κατηγορία πως η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κρατική κατοικία του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ψευδής και αποσκοπεί στη διατάραξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.