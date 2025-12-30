Η Ρωσία σκληραίνει τη στάση της μετά από τη φερόμενη επίθεση με drone στην κατοικία του Πούτιν στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ, την οποία η Ουκρανία διαψεύδει κατηγορηματικά.

Η Ρωσία δήλωσε την Τρίτη ότι η στάση της απέναντι σε οποιαδήποτε πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία θα γίνει πιο σκληρή και, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, η υποτιθέμενη επίθεση είχε στόχο να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι η Μόσχα έλαβε υπόψη της τη διάψευση της Ουκρανίας.

«Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια αποσκοπούσε στο να τινάξει στον αέρα τη διαπραγματευτική διαδικασία», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η διπλωματική συνέπεια θα είναι η σκλήρυνση της διαπραγματευτικής στάσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Τι απαντά η Μόσχα για την ύπαρξη αποδείξεων της επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι ο ρωσικός στρατός γνωρίζει πώς και πότε θα απαντήσει, σύμφωνα με το Reuters. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι ο Ζελένσκι αρνείται το περιστατικό και κατηγόρησε τμήματα των δυτικών ΜΜΕ ότι υιοθετούν τη γραμμή του Κιέβου, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς ότι δεν υπήρξε επίθεση «εντελώς παράφρονες».

«Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι προσπαθεί να το αρνηθεί, και πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης, παίζοντας το παιχνίδι του καθεστώτος του Κιέβου, αρχίζουν να διαδίδουν ότι αυτό δεν συνέβη», δήλωσε. «Αυτός είναι ένας εντελώς παράφρονας ισχυρισμός».

Αρνήθηκε να αποκαλύψει πού βρισκόταν ο Πούτιν τη στιγμή της φερόμενης επίθεσης, λέγοντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες τέτοιες πληροφορίες δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία διαθέτει φυσικά αποδεικτικά στοιχεία για το πλήγμα με drone, ο Πεσκόφ απάντησε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν τα drones και ότι ζητήματα που αφορούν συντρίμμια θα πρέπει να απευθύνονται στο υπουργείο Άμυνας.

Διαψεύδει η Ουκρανία ότι εξαπέλυσε επίθεση στην κατοικία του Ρώσου προέδρου – «Η Μόσχα δεν έχει αποδείξεις»

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο που να στηρίζει τον ισχυρισμό της. Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σίμπιχα, ανέφερε ότι η Μόσχα απέτυχε να παρουσιάσει οποιαδήποτε «αξιόπιστη απόδειξη» για αυτό που χαρακτήρισε κατασκευασμένο ισχυρισμό.

«Σχεδόν μία ημέρα πέρασε και η Ρωσία ακόμη δεν έχει προσκομίσει καμία αξιόπιστη απόδειξη για τις κατηγορίες της περί δήθεν “επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν” από την Ουκρανία. Και δεν θα το κάνει. Γιατί δεν υπάρχει καμία. Δεν συνέβη καμία τέτοια επίθεση», δήλωσε ο Σίμπιχα.

Οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί προστίθενται στις ήδη αυξημένες εντάσεις στον πόλεμο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες ως «έναν ακόμη γύρο ψεμάτων» που, όπως είπε, στοχεύουν στη δικαιολόγηση νέων επιθέσεων κατά της Ουκρανίας και στην παράταση του πολέμου.