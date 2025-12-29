Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για επίθεση εναντίον της κατοικίας του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, λέγοντας πως θα υπάρξουν αντίποινα, ενώ η Ουκρανία απαντά πως πρόκειται για ψέματα που έχουν ως στόχο να υπονομεύσουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Πηγές ρωσικών πρακτορείων ανέφεραν πως η Ρωσία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, έπειτα από πληροφορίες ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει κρατική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ.

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS, έχουν ήδη καθοριστεί οι στόχοι και ο χρόνος της ρωσικής αντεπίθεσης.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το IFX, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι προτίθεται να αλλάξει τη διαπραγματευτική της στάση. Όπως μεταδίδει το TASS, η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν αντίποινα.

«Η Ρωσία θα απαντήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το TASS.

Η Ουκρανία επιτέθηκε στην κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones, λέει ο Λαβρόφ

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι, στις 28-29 Δεκεμβρίου, η Ουκρανία επιτέθηκε στην προεδρική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 drones μακράς εμβέλειας.

«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες», δήλωσε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν ο Πούτιν βρισκόταν στην κατοικία εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας θα αναθεωρηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη «η τελική μετάβαση του καθεστώτος του Κιέβου σε μια πολιτική κρατικής τρομοκρατίας».

Τι απαντά ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγη ώρα αργότερα, απάντησε πως πρόκειται για ψέματα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε πως η Ρωσία επιθυμεί να υπονομεύσει την πρόοδο στις συνομιλίες της χώρας του με τις ΗΠΑ και πως προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο.