Με τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία να σημειώνουν ελάχιστη πρόοδο στα πιο δύσκολα ζητήματα, η Ρωσία απείλησε τη Δευτέρα ότι θα σκληρύνει τη στάση της, συνδέοντας την πιθανή αλλαγή με αυτό που το Κρεμλίνο χαρακτήρισε ως αποτυχημένη επίθεση με drone από την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία είχε ως στόχο μια εξοχική κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ουκρανία αρνήθηκε αμέσως οποιαδήποτε τέτοια επίθεση, κατηγορώντας το Κρεμλίνο ότι επινόησε ένα πρόσχημα για να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες που οργανώνει η κυβέρνηση Τραμπ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα την Κυριακή για να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία, χαρακτήρισε τη ρωσική κατηγορία «πλήρως κατασκευασμένη».

Αν και τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι έκαναν μια αισιόδοξη εκτίμηση για την πορεία των συνομιλιών τους, δεν αναφέρθηκε καμία συγκεκριμένη πρόοδος στα δύο πιο δύσκολα ζητήματα: τις απαιτήσεις της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία σημαντικό έδαφος στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας και τις εγγυήσεις ασφάλειας που θα προστατεύουν την Ουκρανία από μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Ο Τραμπ είπε ότι έμαθε για την υποτιθέμενη επίθεση από τον ίδιο τον Πούτιν κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα, με σκοπό να συζητήσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες. «Θύμωσα πολύ με αυτό», είπε στους δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο, αν και παραδέχτηκε ότι δεν είχε ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι είχε συμβεί.

«Είναι μια ευαίσθητη περίοδος», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας: «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Άλλο πράγμα είναι να είσαι επιθετικός, επειδή είναι επιθετικοί. Άλλο πράγμα είναι να επιτεθείς στο σπίτι του. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κάτι τέτοιο». Παράλληλα, υπονόησε ότι είχε εμποδίσει την πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία για να αποτρέψει ακριβώς αυτού του είδους την επίθεση, σύμφωνα με τους New York Times.

Σε δήλωση του Κρεμλίνου που συνοψίζει την τηλεφωνική συνομιλία, ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, δήλωσε ότι «η θέση της Ρωσίας σχετικά με μια σειρά από συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν και με νέες λύσεις θα αναθεωρηθεί» υπό το φως της επίθεσης. «Οι Αμερικανοί πρέπει να το αντιμετωπίσουν με κατανόηση», πρόσθεσε.

Η Ρωσία δεν παρουσίασε καμία σαφή απόδειξη για την υποτιθέμενη επίθεση, η οποία, όπως είπε, είχε ως στόχο μια κατοικία του Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ. Η κατηγορία διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας.

Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι 91 drones προσπάθησαν να επιτεθούν στην κατοικία του Πούτιν στην περιοχή Νόβγκοροντ, βορειοδυτικά της Μόσχας, τη νύχτα της Δευτέρας, αλλά ότι όλα καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας. Ο ρωσικός στρατός έχει ορίσει στόχους για «αντίποινα χτυπήματα», είπε.

Το γεγονός ότι τόσο ο κ. Λαβρόφ – ο οποίος είναι γενικά ειλικρινής στην παρουσίαση σκληρών θέσεων που ενδέχεται να ενοχλήσουν τον Λευκό Οίκο, σημειώνουν οι New York Times – όσο και το Κρεμλίνο έκαναν παρόμοιες δηλώσεις υποδηλώνει ότι η Ρωσία ήταν πρόθυμη να παρουσιάσει το Κίεβο ως εμπόδιο στην ειρήνη και έτοιμη να επιστρέψει στη μαξιμαλιστική θέση που υποστηρίζει ο Πούτιν όσον αφορά τις απαιτήσεις από την Ουκρανία.

Ο Γκεόργκι Μποβτ, αναλυτής της ρωσικής πολιτικής, ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Telegram ότι το Κρεμλίνο ενδέχεται να επεκτείνει τις εδαφικές του διεκδικήσεις σε «ολόκληρες τις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα», αναφερόμενος σε δύο ουκρανικές περιοχές που βρίσκονται επί του παρόντος υπό μερική κατοχή από ρωσικά στρατεύματα.

Σε συνάντηση με ανώτερους διοικητές στο Κρεμλίνο τη Δευτέρα, ο Πούτιν δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα απέχουν μόνο περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη Ζαπορίζια, την πρωτεύουσα της επαρχίας και σημαντικό βιομηχανικό κέντρο. Διέταξε τη συνέχιση της επίθεσης για την κατάληψη της πόλης «στο εγγύς μέλλον».

Ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι η Ρωσία προσπαθεί «να δικαιολογήσει επιπλέον επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου, καθώς και την άρνηση της ίδιας της Ρωσίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου».

Από την εισβολή της το 2022, η Ρωσία έχει καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής που είναι γνωστή ως Ντονμπάς, η οποία αποτελείται από τις περιοχές Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία έχει εκφράσει δυναμικά τις απαιτήσεις της για την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς, απειλώντας να σκληρύνει τη στάση της σε περίπτωση που η Ουκρανία παραμείνει αδιάλλακτη.