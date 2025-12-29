Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, του είπε ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Πούτιν στη βόρεια Ρωσία, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί ότι η κατηγορία αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη ειρήνης. «Το έμαθα σήμερα από τον πρόεδρο Πούτιν. Ήμουν πολύ θυμωμένος για αυτό».

«Είναι μια ευαίσθητη περίοδος. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Άλλο πράγμα είναι να είσαι επιθετικός, επειδή είναι επιθετικοί. Άλλο πράγμα είναι να επιτεθείς στο σπίτι του. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις κάτι τέτοιο», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν αποδείξεις για μια τέτοια επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: «Θα το μάθουμε». Περιέγραψε τη συνομιλία του με τον Πούτιν νωρίτερα τη Δευτέρα ως «πολύ καλή συζήτηση». «Έχουμε μερικά πολύ δύσκολα ζητήματα», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι κατηγορίες της Μόσχας και η άρνηση του Κιέβου

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για επίθεση εναντίον της κατοικίας του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, λέγοντας πως θα υπάρξουν αντίποινα, ενώ η Ουκρανία απαντά πως πρόκειται για ψέματα που έχουν ως στόχο να υπονομεύσουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Πηγές ρωσικών πρακτορείων ανέφεραν πως η Ρωσία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, έπειτα από πληροφορίες ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει κρατική κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ.

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS, έχουν ήδη καθοριστεί οι στόχοι και ο χρόνος της ρωσικής αντεπίθεσης.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το IFX, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι προτίθεται να αλλάξει τη διαπραγματευτική της στάση. Όπως μεταδίδει το TASS, η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν αντίποινα.

«Η Ρωσία θα απαντήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το TASS.

Η Ουκρανία επιτέθηκε στην κατοικία του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones, λέει ο Λαβρόφ. Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι, στις 28-29 Δεκεμβρίου, η Ουκρανία επιτέθηκε στην προεδρική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 drones μακράς εμβέλειας.

«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες», δήλωσε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας θα αναθεωρηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη «η τελική μετάβαση του καθεστώτος του Κιέβου σε μια πολιτική κρατικής τρομοκρατίας».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγη ώρα αργότερα, απάντησε πως πρόκειται για ψέματα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε πως η Ρωσία επιθυμεί να υπονομεύσει την πρόοδο στις συνομιλίες της χώρας του με τις ΗΠΑ και πως προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο.