Ο Εμάνουελ Εμενίκε γεννήθηκε στη Νιγηρία το 1987.

Αγωνίστηκε σε υψηλό επίπεδο στη Φενέρμπαχτσέ, έπαιξε στην Premier League με την φανέλα της Γουέστ Χαμ ενώ εκπροσώπησε και την χώρα του με την εθνική ομάδα.

Στις 6 Ιουλίου του 2017 και στα 30 του χρόνια υπέγραψε διετές συμβόλαιο έναντι 3,8 εκατομμυρίων δολαρίων με τον Ολυμπιακό. Λίγες μέρες αργότερα, στις 27 Ιουλίου 2017 έκανε το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα και παρά το γεγονός ότι σκόραρε στη νίκη με 3-1 επί της Παρτιζάν για τα προκριματικά του Champions League και έβαλε γκολ σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αλλά η μεταγραφή του αποδείχτηκε πολύ κακή και έφυγε πολύ γρήγορα από την ομάδα του Πειραιά. Μάλιστα εγκατέλειψε λίγο αργότερα και το ποδόσφαιρο.

Ο Εμενίκε πάντως ήταν κατά διαστήματα δεινός σκόρερ εντός γηπέδων, ενώ αποδείχθηκε εξίσου… αποτελεσματικός και στις σχέσεις του. Ο πρώτος του γάμος ήταν με το μοντέλο Εζίνε Ακούντα, η οποία είχε κερδίσει τον τίτλο της Miss Nigeria το 2013.

Ωστόσο, ο γάμος αυτός δεν κράτησε. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού χώρισε την Ακούντα για να παντρευτεί την Ιχεόμα Ναντί.

Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε η Ναντί να είναι η διάδοχος της πρώην συζύγου του, όχι μόνο στην καρδιά του, αλλά και στον διαγωνισμό ομορφιάς, καθώς είχε αναδειχθεί Miss Nigeria το 2014. Με τη Ναντί, ο Εμενίκε απέκτησε δύο παιδιά, το 2017 και το 2020, γράφοντας ένα από τα πιο ασυνήθιστα κεφάλαια της ζωής του.