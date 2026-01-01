Στα άσπρα έχει ντυθεί η Λήμνος την Πρωτοχρονιά με την εικόνα από τη Μύρινα «πνιγμένη» στα χιόνια να είναι άκρως εντυπωσιακή.

Η Λήμνος παραμένει με χιόνια και η Μύρινα είναι στα λευκά όπως καταγράφηκε από τη live κάμερα τη στιγμή που έπεφτε ο ήλιος.

Από ψηλά, η πόλη φωτίζεται σταδιακά με το χιόνι να καλύπτει λόφους, στέγες και δρόμους, δημιουργώντας ένα σπάνιο χειμωνιάτικο σκηνικό. Χιόνι απλωμένο παντού και γύρω γύρω η θάλασσα!

Το timelapse από τη live κάμερα με τα φώτα της Μύρινας να ξεχωρίζουν μέσα στο λευκό τοπίο, προσφέροντας μια εικόνα που δύσκολα συναντά κανείς στο νησί!