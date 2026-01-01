Η 55χρονη Νέκλα Οζμέν από την Τουρκία, η οποία ζει στην Άγκυρα, κατέθεσε την αγωγή στις 25 Σεπτεμβρίου στο 27ο Οικογενειακό Δικαστήριο της Άγκυρας, ζητώντας την αναγνώριση της πατρότητας από τον Ντόναλντ Τραμπ και την πραγματοποίηση τεστ DNA.

Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή με απόφαση της 10ης Οκτωβρίου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η Özmen δεν παρουσίασε επαρκή πραγματικά στοιχεία ή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν τη διεξαγωγή δίκης.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο ανέφερε ότι η αγωγή βασιζόταν σε αβάσιμους ισχυρισμούς και ότι η έλλειψη ήταν ουσιαστική και όχι διαδικαστική, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να διορθωθεί με τη χορήγηση επιπλέον χρόνου. Το δικαστήριο ανέφερε ότι η δίκη δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την κατάλληλη παρουσίαση των πραγματικών περιστατικών και των αποδεικτικών στοιχείων.

Η Οζμέν είναι επίσημα καταχωρημένη ως κόρη των Σάτι και Ντουρσούν Οζμέν. Στην αίτησή της, ανέφερε ότι γεννήθηκε το 1970 και ανατράφηκε από το ζευγάρι, αλλά ο Ντουρσούν Οζμέν πέθανε το 2009.

Έτσι, το 2017, ισχυρίστηκε ότι η Σάτι Οζμέν της είπε ότι είχε μάθει την αλήθεια για τη γέννησή της. Η μητέρα της Νέκλα Οζμέν, της αποκάλυψε ότι είχε γεννήσει ένα νεκρό παιδί και μια γυναίκα ονόματι Σοφία, η οποία είχε γεννήσει ένα κοριτσάκι στο ίδιο νοσοκομείο, της έδωσε το δικό της νεογέννητο.

Ankara’da yaşayan Necla Özmen (55), biyolojik babasının Donald John Trump olduğunu iddia ederek açtığı babalık davasında ret kararı aldı. Mahkeme, iddianın somut delillere dayanmadığını belirtti. Özmen, karara itiraz etti. pic.twitter.com/0ewNBlehZx — Daily Ports (@dailyportscom) January 1, 2026

Η Οζμέν ισχυρίστηκε ότι η Σοφία έμεινε έγκυος από μια παράνομη σχέση με τον Τραμπ και αργότερα εγκατέλειψε το μωρό, το οποίο στη συνέχεια καταχωρήθηκε από την οικογένεια Οζμέν.

Μιλώντας στο DHA, η Οζμέν είπε ότι έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου και έχει επίσης στείλει αιτήσεις στην αμερικανική πρεσβεία και στα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είπε ότι πιστεύει ότι ο βιολογικός της πατέρας εργαζόταν στο ΝΑΤΟ εκείνη την εποχή και ότι στη θετή της μητέρα είχε δείξει μια φωτογραφία του Τραμπ όταν της παρέδωσαν το παιδί.

«Δεν ξέρω πόσο ακριβές είναι αυτό. Θέλω να μάθω αν είναι ο πατέρας μου», είπε η Οζμέν. «Δεν θέλω να του προκαλέσω προβλήματα. Θέλω απλώς να μάθω την αλήθεια».

Trump'a babalık davası açan Necla Özmen:



"İnşallah babam çıkar. Bana sahip çıkmasını istiyorum. Ailesine kabul etmesini istiyorum." https://t.co/eOVmTmDah1 pic.twitter.com/6FZCNYV8rs — DarkWeb Haber (@darkwebhaber) December 31, 2025

Η Οζμέν είπε ότι ελπίζει ο Τραμπ να συμφωνήσει να κάνει τεστ DNA και εξέφρασε την επιθυμία να τον συναντήσει, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι δεν θα αρνηθεί το αίτημά της.