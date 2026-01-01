Η πολιτική της Κίνας σχετικά με τις γεννήσεις έχει αναθεωρηθεί. Μετά από μία μακρά περίοδο όπου επιτρεπόταν κάθε οικογένεια να έχει μόνο έναν παιδί, η υπερδύναμη της Ασίας χρειάζεται πλέον παραγωγικά χέρια και για αυτό μπορούν εδώ και λίγα χρόνια να κάνουν δύο ή και περισσότερα παιδιά.

Μάλιστα οι αρχές της Κίνας από σήμερα επιβάλλουν φόρο 13% στα αντισυλληπτικά και τα προφυλακτικά, στο πλαίσιο του σχεδίου της χώρας να παρέμβει στο δημογραφικό και να αυξήσει τον ρυθμό γεννήσεων.

Μια αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος που ανακοινώθηκε στα τέλη του περασμένου έτους καταργεί πολλές εξαιρέσεις που ίσχυαν από το 1994, όταν η Κίνα εξακολουθούσε να εφαρμόζει τον κανόνα του ενός παιδιού, ο οποίος ίσχυε εδώ και δεκαετίες.

Εξαιρεί επίσης τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον γάμο και τη φροντίδα ηλικιωμένων από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που περιλαμβάνει την παράταση της γονικής άδειας και την έκδοση επιδομάτων.

Καθώς η Κίνα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού της και μία… υποτονική οικονομία, καταβάλλει προσπάθειες να ενθαρρύνει περισσότερους νέους να παντρεύονται και να αποκτούν παιδιά.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθυσμός της Κίνας έχει συρρικνωθεί τα τελευταία τρία συνεχόμενα χρόνια, με 9,54 εκατομμύρια μωρά να γεννιούνται το 2024. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί περίπου στο μισό του αριθμού των γεννήσεων που καταγράφηκαν πριν από μια δεκαετία, όταν η Κίνα άρχισε να χαλαρώνει τους κανόνες σχετικά με το πόσα παιδιά μπορούν να έχουν οι άνθρωποι.

Ανησυχίες για HIV και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες

Ωστόσο, ο φόρος στα αντισυλληπτικά, συμπεριλαμβανομένων των προφυλακτικών, των χαπιών και των συσκευών αντισύλληψης, έχει προκαλέσει ανησυχίες για την αύξηση των ανεπιθύμητων εγκυμοσύνων και των ποσοστών των ανθρώπων που νοσούν από HIV. Μερικοί άνθρωποι επισημαίνουν ότι θα χρειάζονταν πολύ περισσότερα από ακριβά προφυλακτικά για να τους πείσουν να κάνουν παιδιά.

Η Κίνα είναι μια από τις πιο ακριβές χώρες για την ανατροφή ενός παιδιού, σύμφωνα με έκθεση του 2024 του Ινστιτούτου Έρευνας Πληθυσμού YuWa στο Πεκίνο. Το κόστος αυξάνεται από τα δίδακτρα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον και την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι να συνδυάζουν την εργασία και την ανατροφή των παιδιών, αναφέρει η μελέτη.

Η οικονομική επιβράδυνση, η οποία εν μέρει προκλήθηκε από την κρίση στον τομέα των ακινήτων που έπληξε τις αποταμιεύσεις, έχει αφήσει τις οικογένειες, και ιδιαίτερα τους νέους, να αισθάνονται αβέβαιοι ή λιγότερο σίγουροι για το μέλλον τους.

«Έχω ένα παιδί και δεν θέλω άλλο», λέει ο 36χρονος Ντάνιελ Λούο, ο οποίος ζει στην ανατολική επαρχία Χενάν.

Η προσέγγιση της Κίνας να παροτρύνει τους ανθρώπους να κάνουν παιδιά κινδυνεύει να γυρίσει μπούμερανγκ καθώς οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι η κυβέρνηση είναι «υπερβολικά παρεμβατική» σε κάτι που αποτελεί βαθιά προσωπική επιλογή, όπως δήλωσε η Χενριέτα Λεβίν από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, όπως μετέδωσε το BBC.

Πρόσφατα, υπήρξαν αναφορές στα μέσα ενημέρωσης ότι γυναίκες σε ορισμένες επαρχίες έχουν λάβει κλήσεις από τοπικούς αξιωματούχους που τις ρωτούν για τον κύκλο της εμμήνου ρύσεως και τα σχέδιά τους να αποκτήσουν παιδιά. Το τοπικό γραφείο υγείας στην επαρχία Γιουνάν δήλωσε ότι τέτοια δεδομένα ήταν απαραίτητα για τον εντοπισμό των μέλλουσων μητέρων.

Αλλά αυτό δεν έχει βοηθήσει την εικόνα της κυβέρνησης, είπε η Λέβιν. «Το κυβερνών κόμμα θα καταλήξει να είναι ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του».