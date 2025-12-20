Μια ουσιαστική πρωτοβουλία στήριξης της οικογένειας και απάντησης στον δημογραφικό μαρασμό εγκαινιάζει ο Δήμος Σουλίου, θεσπίζοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο παιδί. Πρόκειται για μια απόφαση με έντονο κοινωνικό και συμβολικό αποτύπωμα σε έναν τόπο που βλέπει τον πληθυσμό του να συρρικνώνεται και τα χωριά του –ιδίως τα ορεινά και ιστορικά– να αδειάζουν.

«Απέναντι σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, ο Δήμος Σουλίου επιλέγει να μην μείνει θεατής. Παίρνει θέση και αναλαμβάνει ευθύνη, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο τόπος αυτός δεν παραιτείται από το μέλλον του», τονίζει ο δήμαρχος Σουλίου, Αθανάσιος Ντάνης, μιλώντας για τη νέα πολιτική στήριξης των νέων οικογενειών.

Τα άλλοτε ζωντανά χωριά του Σουλίου, όπως επισημαίνει, σήμερα θυμίζουν «σιωπηλά τοπία», με άδειες πλατείες, κλειστά σπίτια και ελάχιστους ηλικιωμένους να κρατούν όρθια τη μνήμη και τη ζωή του τόπου. Στις πεδινές περιοχές, οι κάτοικοι που ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στο αυξημένο κόστος και τις χαμηλές απολαβές, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι να αναγκάζονται –όπως και στο παρελθόν– να αναζητήσουν καλύτερη τύχη μακριά από τον τόπο τους.

Η οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο, σύμφωνα με τον δήμαρχο, δεν αποτελεί απλώς μια κοινωνική παροχή, αλλά μια συνειδητή πολιτική επιλογή. «Σε μια περίοδο που οι γεννήσεις μειώνονται δραματικά, η στήριξη της νέας ζωής είναι πράξη ευθύνης και επένδυση στο αύριο», υπογραμμίζει.

Αν και το ποσό δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στους νέους γονείς στα πρώτα και πιο απαιτητικά βήματα: στον βρεφικό εξοπλισμό, στα είδη φροντίδας και στις βασικές ανάγκες των πρώτων μηνών. Κυρίως όμως, όπως σημειώνει, «μεταφέρει ένα πιο βαθύ μήνυμα: ο δήμος είναι παρών, στηρίζει και νοιάζεται».

Ποιους αφορά η πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία απευθύνεται τόσο στις οικογένειες που ζουν ήδη στον Δήμο Σουλίου όσο και σε νέα ζευγάρια που σκέφτονται να επιστρέψουν στον τόπο τους ή να μην τον εγκαταλείψουν. Στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για μια σταδιακή δημογραφική και κοινωνική ανασυγκρότηση.

«Επενδύουμε στο πιο πολύτιμο κεφάλαιο που διαθέτουμε, στους ανθρώπους και στα παιδιά μας. Το Σούλι δεν ανήκει μόνο στο ένδοξο παρελθόν του. Διεκδικεί το παρόν και αξίζει ένα ζωντανό, ελπιδοφόρο μέλλον», καταλήγει ο κ. Ντάνης.

Ο Δήμος Σουλίου συγκροτήθηκε το 2011 από τη συνένωση των Δήμων Αχέροντα, Παραμυθιάς και της Κοινότητας Σουλίου. Εκτείνεται ανάμεσα στον Καλαμά και τον Αχέροντα, με πρωτεύουσα την Παραμυθιά και ιστορική έδρα τη Σαμονίδα, το κεφαλοχώρι της Σουλιώτικης Συμπολιτείας.