Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 μ.μ. σήμερα Πρωτοχρονιά, το απόγευμα της Πέμπτης έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα στον παράδρομο του Μακρυχωρίου προς Γόννους στη γέφυρα έξω από τον Παραπόταμο.

Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Τραυματίες είναι δύο άνδρες με τον έναν να βρίσκεται σε αρκετά σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, χρειάστηκε μάλιστα να γίνει απεγκλωβισμός από την Πυροσβεστική, ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία.