Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου, στη συμβολή των οδών Μητροπολίτη Δαμασκηνού και Άρη Βελουχιώτη στο κέντρο της Λαμίας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.

Ο οδηγός ενός Toyota παραβίασε το στοπ της οδού Άρη Βελουχιώτη και «εμβόλισε» το μπλε Fiat που κινούνταν κανονικά επί της οδού Μητροπολίτη Δαμασκηνού.

Το μπλε Fiat μετά τη σύγκρουση έφερε τούμπες μέσα στο δρόμο, με τον ηλικιωμένο οδηγό να τραυματίζεται και να διακομίζεται στα επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.