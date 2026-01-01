Ένας 39χρονος παραβίασε δύο φορές την ασφάλεια και εισέβαλε σε χώρο του Παλατιού του Κένσινγκτον παραμονές Χριστουγέννων.

Τα δύο περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας στο Παλάτι του Κένσινγκτον, συνέβησαν σε διάστημα μόλις δύο ημερών πριν από τα Χριστούγεννα, επιβεβαίωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη και απαγγελία κατηγοριών σε βάρος 39χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ο 39χρονος Ντέρεκ Ίγκαν προσήχθη δύο φορές, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ως ύποπτος για παράνομη είσοδο σε προστατευόμενο χώρο στην περιοχή Palace Green, πλησίον του Παλατιού του Κένσινγκτον. Τα περιστατικά σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, προκαλώντας κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Ίγκαν κατηγορείται πλέον για παράνομη είσοδο σε προστατευόμενο χώρο, καθώς και για παραβίαση όρων αποφυλάκισης. Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου οδηγήθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου του Μπρόμλεϊ, όπου και διατάχθηκε η προφυλάκισή του.

Όπως υπενθυμίζουν οι βρετανικές αρχές, η είσοδος χωρίς άδεια σε χώρο που έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενος συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει του νόμου Serious Organised Crime and Police Act (SOCPA) του 2005, ο οποίος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για παραβιάσεις σε σημεία υψηλής ασφάλειας.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον αποτελεί κατοικία πολλών μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ με τη σύζυγό του, την Κέιτ Μίντλετον. Το ζευγάρι χρησιμοποιεί το Διαμέρισμα 1A ως την επίσημη κατοικία του στο Λονδίνο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ δεν βρίσκονταν στο Παλάτι στα δύο περιστατικά.

Εκτιμάται ότι διέμεναν στο Anmer Hall, την ιδιωτική εξοχική τους κατοικία δέκα υπνοδωματίων στο κτήμα Σάντριγχαμ.