Η πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά είναι μια «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας, δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν.

Ο Ελβετός πρόεδρος τόνισε πως ΟΙ ελβετικές σημαίες στη Βέρνη θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε μέρες.

Σε νεότερο απολογισμό που έδωσε λίγο μετά τις 18:30 ώρα Ελλάδας η αστυνομία του καντονιού Βαλέ, οι νεκροί από την τραγωδία ανέρχονται σχεδόν σε 40 ενώ οι τραυματίες σε 115. Πολλά από τα θύματα είναι νέοι, σύμφωνα με τις Aρχές.

«Έχουμε καταμετρήσει περίπου 40 νεκρούς και περίπου 115 τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους σοβαρά», ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού, Φρεντερίκ Γκισλέρ, σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

Νωρίτερα, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, έκανε λόγο για 47 νεκρούς, τονίζοντας ότι αγνοούνται 16 Ιταλοί υπήκοοι, ενώ άλλοι 12 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά.

Πάντως είναι συγκλονιστική η η μαρτυρία της Ελληνίδας Κέλλυς Διολατζή για τα όσα έζησε το βράδυ της τραγωδίας

Όπως εξήγησε η ίδια στο δελτίο ειδήσεων του STAR η εκδήλωση ήταν μια ετήσια γιορτή που οργανώνεται από τον Δήμο και συγκεντρώνει κάθε φορά χιλιάδες νέους ανθρώπους από όλη την Ευρώπη. «Υπήρχε πάρα πολύς κόσμος, κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και Γερμανόφωνοι, νεαρής ηλικίας, από 15 ετών και πάνω», περιέγραψε.

Η κατάσταση ήταν λίγο, πώς να στο πω, extreme. Υπό την έννοια ότι υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες άτομα, πολλών εθνικοτήτων. Κυρίως Ιταλοί, Γάλλοι και γερμανόφωνοι νεαρής ηλικίας. Οι ηλικίες ξεκινούσαν από 15 ετών θα έλεγα. Τα αποχαιρετιστήρια, τα οποία ξεκίνησαν από την ομάδα που διοργανώνει τα event, ήταν μία και οκτώ και μετά από τις μία και δέκα, ο κόσμος ξεκίνησε να πηγαίνει σε διάφορα. Κάποιος πέταξε, την ώρα που τελείωσε το event και ο κόσμος άρχισε να απομακρύνεται. Πέταξε μπροστά στην εξέδρα στην οποία γινόταν η εκδήλωση ένα βεγγαλικό»

Το συγκεκριμένο μαγαζί στο οποίο έγινε η έκρηξη, πιθανώς να είχε 200 άτομα μέσα. Ήταν, να το πω έτσι, ένα μπαρ τοπικό το οποίο ήταν διάσημο για παρτάκια και φυσικά μια νούμερο ένα επιλογή μετά από το κεντρικό event, να πάνε εκεί πέρα τα παιδιά», ανέφερε.

«Αφότου είδαμε αυτή την κατάσταση με τα βεγγαλικά, η οποία ήταν λίγο περίεργη να σου πω την αλήθεια, δεν είναι ότι φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή, αλλά σκέφτηκα μέσα μου “εντάξει τώρα αυτοί παραείναι μεθυσμένοι”. Είδαμε κόσμο να τρέχει, ασθενοφόρα, σειρήνες, ελικόπτερα, διασωστικά. Τα πάντα», είπε.

Μάρτυρες κάνουν λόγο για χάος, με δεκάδες τραυματίες να μεταφέρονται εσπευσμένα στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και όλη την Ευρώπη, καθώς οι εικόνες πανικού έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε το δυστύχημα και αν υπήρξαν παραλείψεις στην ασφάλεια της διοργάνωσης.

Μακρόν: «Η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε νοσοκομεία της και είναι διαθέσιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια»

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε γαλλικά νοσοκομεία μετά την φονική πυρκαγιά στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, στην Ελβετία που σκότωσε περίπου 40 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 115.

«Η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε νοσοκομεία της και είναι διαθέσιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια. Ευχαριστώ τις ομάδες και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που κινητοποιήθηκαν», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν.

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν διευκρίνισε πόσοι τραυματίες νοσηλεύονται στη Γαλλία ή σε ποια νοσοκομεία.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες», είπε ο Μακρόν, ο οποίος εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της Γαλλίας στην γειτονική χώρα και εξέφρασε τη θλίψη του για τον «φρικτό απολογισμό» από την πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά που ξέσπασε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας.

«Οι διπλωματικές και προξενικές μας ομάδες παρακολουθούν την κατάσταση και παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στους συμπατριώτες μας που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε εκφράσει νωρίτερα σε ένα αρχικό μήνυμα την «πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας» και την «αδελφική υποστήριξη» προς την Ελβετία μπροστά σε αυτή την τραγωδία.

Τουλάχιστον δύο Γάλλοι πολίτες είναι μεταξύ των τραυματιών, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με πηγές, οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο είναι επίσης ένα ζευγάρι Γάλλων.