Έκρηξη σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν-Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Σημειώθηκε έκρηξη από άγνωστη αιτία», δήλωσε στο AFP ο Γκαετάν Λατόν εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ. «Υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πολλοί νεκροί», πρόσθεσε.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.

Το Κραν-Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.

