Στους 47 αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν λόγω της φωτιάς που ξέσπασε σε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια μιας πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης στο πολυτελές θέρετρο σκι της Ελβετίας Κραν Μοντάνα, όπως δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

Δεκαέξι Ιταλοί αγνοούνται, ενώ περίπου δώδεκα ακόμη Ιταλοί υπήκοοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά, ανέφερε ο Ιταλός υπουργός. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ιταλοί τραυματίες υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα.

«Ελπίζω να μην υπάρχουν (Ιταλοί) θύματα, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», σημείωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky TG24, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «χαοτική».

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

Η φωτιά ξέσπασε στις 01.30 το πρωί τοπική ώρα (02.30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ “Le Constellation” στο χιονοδρομικό θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας. Η αιτία της πυρκαγιάς, που αρχικά είχε αναφερθεί ως μια έκρηξη, παραμένει άγνωστη, όμως οι αρχές λένε πως φαίνεται να πρόκειται για δυστύχημα παρά για μια επίθεση.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να καταγράφει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά στο Κραν-Μοντάνα.

Σε αυτό, φαίνονται φλόγες να φουντώνουν προς την οροφή πάνω από την περιοχή του μπαρ.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES – Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Μαρτυρίες για το πως άρχισε η φωτιά

Δύο Γαλλίδες υπήκοοι, που βρίσκονταν στο μπαρ, είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κράτησαν ένα μπουκάλι που περιείχε «κεριά γενεθλίων» ή αλλιώς «βεγγαλικά τούρτας» σε πολύ κοντινή απόσταση από την ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε στην οροφή πάρα πολύ γρήγορα», είπε μία από τις γυναίκες στο BFM TV, οι οποίες δήλωσαν πως ονομάζονταν Εμά και Αλμπάν. Όπως αφηγήθηκαν, κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο, καθώς επικρατούσε πανικός και να απομακρυνθούν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, η φωτιά είχε εξαπλωθεί επίσης στο ισόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες όπως μεταδίδει το Reuters.

Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί η μαρτυρία τους από άλλες πηγές, σημειώνει το Ρόιτερς. Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει επαληθεύσει το Ρόιτερς διακρίνονται φλόγες να έχουν τυλίξει το κτίριο, ενώ κόσμος βρίσκεται έξω από το κλαμπ, κάποιοι τρέχουν και ορισμένοι ουρλιάζουν.

Σύμφωνα με το CNN μάρτυρας ανέφερε πως «υπήρχαν σερβιτόρες που κουβαλούσαν μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά και τα μετέφεραν κοντά στην οροφή, γεγονός που προκάλεσε την πυρκαγιά».

«Μία σερβιτόρα στεκόταν στους ώμους ενός άλλου σερβιτόρου, και το μπουκάλι και οι φλόγες ήταν μόλις λίγα εκατοστά μακριά από το ταβάνι», πρόσθεσε άλλος μάρτυρας, όπως αναφέρει το CNN.

«Μόλις η οροφή πήρε φωτιά, μέσα σε περίπου δέκα δευτερόλεπτα όλο το νυχτερινό κέντρο πήρε φωτιά», είπε ο πρώτος μάρτυρας. «Τρέξαμε όλοι έξω ουρλιάζοντας…. υπήρχαν φλόγες».

Και οι δύο μάρτυρες δήλωσαν στο γαλλικό δίκτυο BFMTV ότι υπήρχαν τουλάχιστον 200 άτομα μέσα στο κατάστημα.

Σύμφωνα με έναν μάρτυρα που μίλησε στην εφημερίδα 24 Heures, έναν νεαρό άνδρα που βρισκόταν στο εσωτερικό του μπαρ, «μηχανισμοί πυροτεχνημάτων που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια τα οποία είχαν παραγγείλει πελάτες προκάλεσαν μια πυρκαγιά στην οροφή», που «επεκτάθηκε πολύ γρήγορα», προκαλώντας σκηνές πανικού.

Ένας κάτοικος του Κραν Μοντάνα αφηγήθηκε στο 24 Heures πως «άκουγε ελικόπτερα όλη τη νύχτα». «Με τα πυροτεχνήματα, δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε. Κατόπιν είδαμε τον καπνό».

«Αυτήν τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το περιστατικό ως μια πυρκαγιά και δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο μιας επίθεσης», δήλωσε νωρίτερα η εισαγγελέας Μπεατρίς Πιλούντ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως οι αρχές έχουν ξεκινήσει πλήρη έρευνα.

Swiss Police have said that “several dozen” are presumed dead after a fire ripped through a bar in popular Swiss ski resort Crans-Montana during New Year celebrations on Thursday. pic.twitter.com/cYp3BoKVHu — The Independent (@Independent) January 1, 2026

Ορισμένα από τα θύματα είναι από άλλες χώρες, είπε ο Στέφαν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας στο καντόνι του Βαλέ. Ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Γκισλέρ ανέφερε πως μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς των θυμάτων.

«Δεν μπορώ να σας κρύψω πως έχουμε όλοι συγκλονιστεί από τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τη νύχτα στο Γκραν», είπε ο Γκισλέρ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Ο απολογισμός μας κάνει λόγο για περίπου 100 τραυματίες, οι περισσότεροι σε σοβαρή κατάσταση, και δυστυχώς δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως ασθενείς διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στη Σιόν, τη Λωζάνη, τη Γενεύη και τη Ζυρίχη.

Τουλάχιστον δύο Γάλλοι βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Τη φροντίδα τους ανέλαβαν αμέσως οι υπηρεσίες διάσωσης», προσθέτει το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας πως παραμένει σε επαφή «με τις ελβετικές αρχές για την περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι Γάλλοι υπήκοοι».

Νωρίτερα, η αστυνομία είπε πως πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα για εγκαύματα και ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί πλήρως, με μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων να έχει οριστεί πάνω από το Κραν Μοντάνα. Οι αρχές λένε πως 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Ασθενοφόρα παρέμεναν σταθμευμένα το μεσημέρι μπροστά από το μπαρ, τα τζάμια του οποίου έχουν σπάσει, σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η ελβετική εφημερίδα Le Temps περιγράφει «μια οσμή καμένου στην ατμόσφαιρα».

«Αυτό που υποτίθεται πως θα ήταν μια στιγμή χαράς μετατράπηκε, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντάνα, σε πένθος που αγγίζει όλη τη χώρα και πέραν αυτής», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν σε ανάρτησή του στο Χ, διατυπώνοντας τα συλλυπητήριά του.

Η εισαγγελέας Πιλούντ είπε πως οι αρχές προσπαθούν να παραδώσουν τις σορούς των θυμάτων στις οικογένειές τους.

Ταγιάνι: H φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι είπε νωρίτερα πως η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται πως υπήρξε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από μια φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Sky TG24.

Το μπαρ Le Constellation μπορεί να υποδεχθεί 300 ανθρώπους στο εσωτερικό του και 40 σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τον ιστότοπο του σταθμού σκι του Κραν Μοντάνα. Καθώς στεγάζεται στο ισόγειο ενός κτιρίου, διαθέτει ένα υπόγειο όπου οργανώνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 24 Heures.

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελβετία Τζιαν Λορέντζο Κορνάντο είπε στο Sky TG24 ότι οι τοπικές αρχές του ανέφεραν πως η φωτιά ξεκίνησε από κάποιον που έριξε ένα πυροτέχνημα μέσα στο μπαρ, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η οροφή. Ο Ιταλός αξιωματούχος βρίσκεται στο Κραν Μοντάνα, όπου όπως λέει Ιταλοί έχουν συγκεντρωθεί αναζητώντας πληροφορίες για αγνοούμενους συγγενείς ή φίλους. Ο ίδιος απέφυγε να πει εάν υπάρχουν Ιταλοί υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων.

Σήμερα το πρωί, ώρες μετά τη φωτιά, πλάνα από τον δρόμο έξω από το μπαρ καταγράφουν την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη, ενώ σκηνές των εγκληματολογικών υπηρεσιών και λευκά παραβάν έχουν στηθεί μπροστά από το μπαρ. Μια αντίθεση στον πανικό και τη σύγχυση που επικρατούσε όταν έφθασαν οι πρώτες ομάδες διάσωσης στο σημείο.

«Τα πρώτα μέλη των ομάδων διάσωσης, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, έφθασαν αντικρίζοντας ένα χαώδες σκηνικό, ένα δραματικό σκηνικό, σε ένα περίπλοκο θέατρο επιχειρήσεων», είπε σε δημοσιογράφους ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Ο ίδιος ανέφερε πως ορισμένα από τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται στην υπόθεση και μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς, όμως αξιωματούχοι επισημαίνουν πως το έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων θα πάρει χρόνο.

Κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία

Άμεση είναι η κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία για τη τραγική έκρηξη που σημειώθηκε τη νύκτα σε μπαρ στο χώρο άθλησης-αναψυχής για σκι Κραν-Μοντάνα, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.

Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.

Το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι +41 79 780 90 01.