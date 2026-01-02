Φοροελαφρύνσεις φέρνει το 2026 στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Το νέο τοπίο, περιλαμβάνει μειώσεις στους συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια, «κούρεμα» του ΕΝΦΙΑ, παράταση του παγώματος του ΦΠΑ στα νεόδμητα και του φόρου υπεραξίας, αλλά και φορο-μπόνους για το άνοιγμα κλειστών κατοικιών και για δαπάνες ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης.

Κερδισμένοι του 2026 είναι:

Ιδιοκτήτες που ανοίγουν κλειστά σπίτια ή γυρίζουν από Airbnb σε μακροχρόνια μίσθωση. Όσοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 ενοικιάσουν κατοικίες που ήταν κλειστές για τουλάχιστον τρία χρόνια ή μετατρέψουν βραχυχρόνιες σε μακροχρόνιες μισθώσεις, εξασφαλίζουν πλήρη απαλλαγή φόρου για τα εισοδήματα αυτά για μια τριετία. Το μέτρο αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ., με προσαύξηση του ορίου για οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά, υπό την προϋπόθεση τριετούς μίσθωσης. Στόχος είναι η επιστροφή ακινήτων στην αγορά της κύριας κατοικίας. Ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς. Πάνω από 1 εκατ. φορολογούμενοι θα δουν αυτόματη έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ του 2026, εφόσον η κύρια κατοικία τους βρίσκεται σε οικισμό κάτω των 1.500 κατοίκων (εκτός Αττικής, πλην Νήσων) και η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Αγοραστές και πωλητές νεόδμητων ακινήτων. Η αναστολή του ΦΠΑ 24% στις αγοραπωλησίες νεόδμητων παρατείνεται έως το τέλος του 2026, με αποτέλεσμα ο αγοραστής να επιβαρύνεται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%. Για ακίνητο 200.000 ευρώ, το όφελος φτάνει τα 42.000 ευρώ, ενώ για 300.000 ευρώ αγγίζει τα 63.000 ευρώ. Παράλληλα παραμένει «παγωμένος» και ο φόρος υπεραξίας 15%, μειώνοντας έμμεσα τις τελικές τιμές. Φορολογούμενοι που ανακαινίζουν τα ακίνητά τους. Όσοι το 2026 πραγματοποιήσουν δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης, θα έχουν μείωση φόρου έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας. Η ετήσια έκπτωση φτάνει τα 3.200 ευρώ, με την προϋπόθεση ηλεκτρονικής πληρωμής και διαβίβασης των παραστατικών στην ΑΑΔΕ. Πρόκειται για κίνητρο που συνδυάζει φορολογικό όφελος και αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος.

Φορολογύμενοι με εισοδήματα από ακίνητα

Για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα, μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής που επιβάλλεται στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από ενοίκια από τα 12.000,01 έως τα 24.000 ευρώ από το 35% στο 25%. Η μείωση θα ισχύσει για τα εισοδήματα από ενοίκια που θα εισπραχθούν το 2026 και θα φορολογηθούν το 2027. Η μείωση του φόρου μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 1.300 ευρώ τον χρόνο. Έτσι, για εισόδημα 15.000 ευρώ το όφελος φτάνει τα 300 ευρώ, για 20.000 ευρώ τα 800 ευρώ, ενώ για εισοδήματα 25.000 έως 40.000 ευρώ η ετήσια ελάφρυνση κυμαίνεται από 1.200 έως 1.300 ευρώ. Η κλίμακα παραμένει στο 15% έως τις 12.000 ευρώ, ανεβαίνει στο 25% έως τις 24.000 ευρώ, στο 35% έως τις 35.000 ευρώ και στο 45% για το υπερβάλλον ποσό.