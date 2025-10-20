Πάνω από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι με κύρια κατοικία σε 12.720 οικισμούς της χώρας έως 1.500 κατοίκους, περίπου 400.000 νοικοκυριά που έχουν ασφαλίσει τα σπίτια τους από φυσικές καταστροφές, καθώς και όσοι διαθέτουν πολύ χαμηλά εισοδήματα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι του ΕΝΦΙΑ του 2026. Για τις κατηγορίες αυτές προβλέπονται εκπτώσεις που φτάνουν ή και ξεπερνούν το 50%.

Αντίθετα, όσοι απέκτησαν ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά θα κληθούν να πληρώσουν για πρώτη φορά φόρο ή ακόμη και αυξημένο ΕΝΦΙΑ. Υπενθυμίζεται ότι απαλλάσσονται από την καταβολή του φόρου οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές. Έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν στοιχεία στο Ε9, προχωρώντας σε διορθώσεις, προσθήκες και διαγραφές πριν εκδοθεί ο νέος φόρος.

Οι κερδισμένοι

Στους ωφελημένους του νέου ΕΝΦΙΑ περιλαμβάνονται:

Κάτοικοι μικρών οικισμών. Όσοι έχουν κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) θα δουν τον φόρο να μειώνεται κατά 50%, ενώ από το 2027 θα απαλλαγούν πλήρως. Η μείωση ισχύει μόνο για κύρια κατοικία αξίας έως 400.000 ευρώ. Η έκπτωση μπορεί να ξεπεράσει το 50% για όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία τους ή χαμηλά εισοδήματα, καθώς προστίθεται επιπλέον μείωση 20% ή η έκπτωση 50% του συνολικού ΕΝΦΙΑ. Από τη μείωση 50% εξαιρούνται τα υπόλοιπα ακίνητα που μπορεί να έχουν στην κατοχή τους οι φορολογούμενοι όπως εξοχικές και δευτερεύουσες κατοικίες, οικόπεδα και αγροτεμάχια, καθώς και κύριες κατοικίες αξίας άνω των 400.000 ευρώ.

Ασφαλισμένα ακίνητα. Περισσότεροι από 400.000 ιδιοκτήτες θα λάβουν έκπτωση 10%–20% εφόσον τα ακίνητά τους είναι ασφαλισμένα έναντι σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας.

Νέες μεταβιβάσεις. Όσοι πούλησαν ή μετέβιβασαν ακίνητα μέσα στο 2025 θα δουν μικρότερο φόρο.

Νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Μείωση 50% στον φόρο για όσους πληρούν σωρευτικά:

Ετήσιο εισόδημα έως 9.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος).

Συνολική επιφάνεια κτισμάτων έως 150 τ.μ. και αξία ακίνητης περιουσίας έως 85.000 ευρώ για άγαμο, 150.000 ευρώ για ζευγάρι ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα τέκνο και 200.000 ευρώ για οικογένεια με δύο τέκνα.

Πλήρης απαλλαγή. Δεν θα πληρώσουν καθόλου ΕΝΦΙΑ οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα και όσοι έχουν αναπηρία άνω του 80%, εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ (προσαυξημένο ανά μέλος) και η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ.

Οι χαμένοι

Αυξημένο φόρο θα δουν οι φορολογούμενοι που: