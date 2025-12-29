Στην ανάρτησή του που αφορά τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι «ανέδειξε την αριστερή υποκρισία».

Παράλληλα, καλεσμένος στο Action24, σημείωσε πως συντάσσεται με «ευρωπαϊκές δυνάμεις και εννέα Ευρωπαίους πρωθυπουργούς» που ζητούν επανεξέταση του ζητήματος των pushbacks, τα οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει παράνομα.

Οπως εξήγησε ο υπουργός Υγείας, «η ανάρτηση στο twitter αφορούσε λογαριασμούς που έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι δεν έχει αποχωρήσει από τη Eurovision». «Ρώτησαν αν η μουσική ενώνει ή πρέπει να κάνουμε πολιτική και με τη μουσική. Αυτή ήταν η ουσία της ανάρτησης γιατί πιστεύω ότι προφανώς και όλα είναι πολιτική», τόνισε.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι «εννοούσα το διεθνές ποινικό δικαστήριο της Χάγης. Στη Χάγη υπάρχουν δύο δικαστήρια, το ένα που θα προσφύγει η Ελλάδα για την Τουρκία και το άλλο είναι το διεθνές ποινικό δικαστήριο που έχει ασκήσει δίωξη και σύλληψη Νετανιάχου. Πάμε τώρα στη Διεθνή Αμνηστία: Είναι οργανισμός που αντιστρατεύεται τα βασικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών. Ξέρετε ότι υπάρχουν 9 πρωθυπουργοί που έχουν ζητήσει παρέμβαση στη νομολογία του διεθνούς δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη μεταναστευτική πολιτική; Εγώ συντάσσομαι με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που ζητούν να ξαναδούμε ότι τα pushbacks είναι παράνομα».

«Δεν μπορεί να ξεκινά μια βάρκα από τη Λιβύη με 400 άτομα και να φτάνει ανενόχλητη. Γιατί η μια θα γίνουν εκατοντάδες. Δεν είπα να τους σκοτώσουμε, να τους σπρώξουμε. Η ιδέα αυτή όταν απαγορεύτηκε ήταν άλλη συνθήκη, τώρα αυτή δεν υπάρχει. Αν έρθει 1 δισ. κατατρεγμένοι από την Αφρική, αντέχει η Ευρώπη; Έχουμε έρθει σε ένα υπαρξιακό σημείο των ευρωπαϊκών λαών και του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Η Ελλάδα ασφαλώς αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ποινικό δικαστήριο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει τη χώρα να καταστραφεί. Η σωτηρία του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος, έγραφαν οι Ρωμαίοι» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Υπερ του δημάρχου Φλώρινας

Ο Αδωνις Γεωργιάδης, τάχθηκε υπέρ του δημάρχου Φλώρινας για την αντίδρασή του στο συγκρότημα Banda Entopica σημειώνοντας ότι «η περιοχή είναι πολύ ευαίσθητη, ο δήμαρχος ούτε ακροδεξιός είναι ούτε φανατικός».

Σχετικά με τους αγρότες είπε πως «χάνουν το δίκιο τους γιατί αντικειμενικά η κυβέρνηση ικανοποίησε αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν. Είναι σοβαρό αίτημα αγροτικό για να διπλασιαστεί η αγροτική σύνταξη; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Να ζητάμε πράγματα που στέκουν».