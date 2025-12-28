Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε την στάση του υπέρ του Ισραήλ και της συμμετοχής του στη Eurovision συνδέοντας μάλιστα το γεγονός αυτό με τη Φλώρινα για το περιστατικό με τον δήμαρχο που διέκοψε συναυλία των Banda Entopica επειδή τραγούδησαν στα σλάβικα.

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στο Χ, έγραψε ότι «αν και στην ζωή μου από νεαρός είχα συνειδητοποιήσει την αριστερή υποκρισία εν τούτοις ποτέ δεν παύει να με εκπλήσσει. Εδώ και μέρες διάφοροι λογιαριασμοί εδώ, όλοι υποστηρίζοντες την Αριστερά, διαμαρτύρονταν για την παρουσία της Ελλάδος στην Eurovision και την μή αποχώρηση της λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ όπως, ανοήτως έχουν κάνει κάποιες άλλες Χώρες λόγω ιδεολογικής ηγεμονίας της Αριστεράς εκεί».

«Ένα περίεργο πράγμα όμως διότι από προχθές και μετά την παρέμβαση του κ. Δημάρχου Φλωρίνης σε ένα φεστιβάλ τραγουδιού στην Φλώρινα κατά ενός συγκροτήματος που αποφάσισε να τραγουδήσει εκεί ένα σκοπιανό τραγούδι, οι ίδιοι ακριβώς λογαριασμοί γράφουν: ”ντροπή η μουσική είναι μόνον για να ενώνει” και ”η πολιτική δεν έχει θέση στην Τέχνη” κλπ… Εμείς λέμε, ”όλα και παντού είναι Πολιτική”» συνέχισε.

«Και στην Eurovision μένουμε και στηρίζουμε το Ισραήλ διότι είναι φίλος και σύμμαχος μας και γουστάρουμε τους Εβραίους και στην Φλώρινα καλώς παρενέβη ο κ. Δήμαρχος διότι δεν θα αφήσουμε μέσα στο σπίτι μας να κάνουν προπαγάνδα εναντίον της Ελλάδος. Αυτή είναι η διαφορά Αριστεράς/Δεξιάς τελικά να τολμάς να λες τα πράγματα με το όνομά τους και να μήν υποκρίνεσαι!» κατέληξε στην ανάρτησή του.

Σε αυτή την ανάρτηση του υπουργού Υγείας ένας χρήστης του απάντησε ότι η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι ψιλά γράμματα για αυτά που γράφει με τον υπουργό να απαντά πώς Διεθνής Αμνηστία και Δικαστήριο της Χάγης είναι αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα που κανείς δεν πρέπει να τους δίνει σημασία.

Πλεύρης: «η νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων και οι αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας»

Σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης με μακροσκελή του ανάρτηση στο Χ γράφει ότι «ο υπουργός Υγείας, ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα» και τονίζει ότι «η νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων και οι αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας».

Ειδικά για τη μετανάστευση, ο κ. Πλεύρης λέει ότι οι αποφάσεις «δυσκολεύουν τις αποφάσεις απελάσεων, αντιδρούν στη δημιουργία κέντρων φιλοξενιας εκτός ΕΕ, αντιδρούν στη δημιουργία ασφαλών τρίτων χωρών για απέλαση, αντιδρούν στην απαίτηση των κρατών να φυλάσσουν τα σύνορα τους, όσα δηλαδή κυρίαρχες κυβερνήσεις με την ψήφο των ευρωπαϊκών λαών θέλουν να υποστηρίξουν και τελικά αυτά τα όργανα θέλουν να επιβάλουν στους ευρωπαίους να ανεχθούν αθρόα ροή στην ΕΕ στο όνομα του ανθρωπισμού».

Προσθέτει δε ότι «προσωπικά μου είναι αδιάφορη η κριτική που δέχονται νομοθετικά κείμενα που υποστήριξα όπως η αναστολή ασύλου, η ποινικοποίηση της παρανομης διαμονής και η επιτάχυνση απελάσεων από αυτά τα όργανα. Αντιθέτως συχνά η αρνητική κριτική από αυτά επιβεβαιώνουν την ορθότητα των αποφάσεων και την ανάγκη λήψης ακόμη αυστηρότερων μέτρων στο επίπεδο της αποτροπής».

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανοίγει με το γνωστό του ξεκάθαρο τρόπο μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε με ειλικρίνεια.

Η νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων και οι αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας. Δεν στηρίζονται στις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει αλλά πως τα ίδια αυτά όργανα τις ερμηνεύουν με συχνά αντιδυτική, αντιευρωπαϊκή και στον τομέα της μεταναστευσης φιλομεταναστευτική προσέγγιση με αποστροφή σε καθετί ευρωπαϊκό και δυτικό και λατρεία σε καθετί αντιδυτικό και αντιευρωπαϊκό.

Συχνά λοιπόν επιβάλλουν στους ευρωπαίους λαούς και στη δύση ιδεολογικά φορτισμένες αποφάσεις. Ειδικά στη μετανάστευση το βλέπουμε συχνά. Δυσκολεύουν τις αποφάσεις απελάσεων, αντιδρούν στη δημιουργία κέντρων φιλοξενιας εκτός ΕΕ, αντιδρούν στη δημιουργία ασφαλών τρίτων χωρών για απέλαση, αντιδρούν στην απαίτηση των κρατών να φυλάσσουν τα σύνορα τους, όσα δηλαδή κυρίαρχες κυβερνήσεις με την ψήφο των ευρωπαϊκών λαών θέλουν να υποστηρίξουν και τελικά αυτά τα όργανα θέλουν να επιβάλουν στους ευρωπαίους να ανεχθούν αθρόα ροή στην ΕΕ στο όνομα του ανθρωπισμού.

Προσωπικά μου είναι αδιάφορη η κριτική που δέχονται νομοθετικά κείμενα που υποστήριξα όπως η αναστολή ασύλου, η ποινικοποίηση της παρανομης διαμονής και η επιτάχυνση απελάσεων από αυτά τα όργανα. Αντιθέτως συχνά η αρνητική κριτική από αυτά επιβεβαιώνουν την ορθότητα των αποφάσεων και την ανάγκη λήψης ακόμη αυστηρότερων μέτρων στο επίπεδο της αποτροπής.

Αντίστοιχα στη μάχη του Ισραήλ απέναντι στην τρομοκρατία είδαμε αυτά τα όργανα με ευαισθησία υπέρμετρη στους θύτες τρομοκράτες και όχι στα θύματα επειδή απλά ήταν Ισραηλινοί.

Οι αποφάσεις των οργάνων αυτών και των δικαστηρίων προφανώς εκτιμούνται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των αρχών και αξιών της ΕΕ. Το να ανοίξει όμως αυτη η κουβέντα είναι προς όφελος της ΕΕ και του δυτικού κόσμου. Κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής και προφανώς μπορούμε να κρίνουμε τις αποφάσεις όλων των οργάνων δικανικών και μη που συντηρούνται από τους δυτικούς και ευρωπαίους φορολογούμενους και συχνά τους αγνοούν.