Ένα πρωτοφανές περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μετά την εμφάνιση της Banda Entopica στη Φλώρινα. Σύμφωνα με τη δημόσια τοποθέτηση του μουσικού σχήματος, η εκδήλωση σημαδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις, οι οποίες κλιμακώθηκαν όταν το ρεπερτόριο περιέλαβε τραγούδια σε σλαβική γλώσσα.

Τα μέλη της μπάντας περιγράφουν μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθειά τους να αναδείξουν τις παραδόσεις της ευρύτερης βαλκανικής χερσονήσου προσέκρουσε σε ακραίες φραστικές επιθέσεις. Οι ίδιοι ξεκαθαρίζουν πως η μουσική τους επιδιώκει την ενότητα και την ψυχαγωγία, απορρίπτοντας κάθε κατηγορία για προώθηση εθνικιστικών μηνυμάτων.

Οι καταγγελίες για την παρέμβαση του δημάρχου

Το συγκρότημα στρέφει τα βέλη του κατά της στάσης της δημοτικής αρχής, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε προσωπική εμπλοκή του δημάρχου κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Banda Entopica, ο δήμαρχος φέρεται να διέκοψε τη ροή του προγράμματος φωνάζοντας προς τα μέλη της ορχήστρας.

Στους ισχυρισμούς τους περιλαμβάνονται αναφορές σε φράσεις όπως «ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε Σλάβικα;», «στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια» και «εγώ σας πληρώνω».

Οι μουσικοί διευκρινίζουν, ωστόσο, πως η παρουσία τους στη συναυλία ήταν αποτέλεσμα πρόσκλησης από τη διοργάνωση «Φωτιά Χαμάμ» και όχι απευθείας ανάθεση από τον Δήμο. Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή και χειροδίκησε κατά του τρομπετίστα, απειλώντας με αστυνομική παρέμβαση.

«Θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε τα εντόπικα»

Παρά την αναστάτωση, η μπάντα υπογραμμίζει πως η συντριπτική πλειονότητα των περίπου 2.000 παρευρισκομένων δεν συμμετείχε στις αντιδράσεις, αλλά παρέμεινε για να διασκεδάσει. Για τους καλλιτέχνες, η στάση αυτή αποτελεί ηθική δικαίωση, ενώ τονίζουν πως ο σεβασμός στην επαγγελματική τους αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτος.

«Εμείς, τα εντόπικα, θα τα τραγουδάμε. Άλλωστε, το λέει και το όνομά μας», καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, δίνοντας μια ξεκάθαρη απάντηση για τη μελλοντική τους στάση. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα social media και την τοπική κοινωνία, ενώ αναμένεται τυχόν επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του Δήμου για να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο των γεγονότων.