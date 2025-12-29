Ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα των Μπακς με τους Μπουλς προκάλεσε ένταση στο παρκέ, με τους παίκτες του Σικάγο να αντιδρούν έντονα απέναντι στον ηγέτη του Μιλγουόκι.

Παρότι η αναμέτρηση είχε ουσιαστικά κριθεί, ο Greek Freak ολοκλήρωσε αιφνιδιασμό με κάρφωμα τύπου ανεμόμυλος, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους «Ταύρους» και άναψε τα αίματα.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη επιλογή του και εξήγησε ότι ήθελε να στείλει μήνυμα πως όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να δουλέψουν σκληρά και να «λερώσουν τα χέρια τους».

Ο λογαριασμός «LegendZ» αποκάλυψε και τον διάλογο που εκτυλίχθηκε εκείνη τη στιγμή:

-Γιάννης: «Επέστρεψα»

-Βούτσεβιτς: «Μην το κάνεις αυτό»

-Γιάννης: «Δεν με νοιάζει»

Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στη συνέχεια ενεπλάκησαν και οι Τρεντ και Πόρτις, με τον τελευταίο –συνήθη πρωταγωνιστή σε τέτοιες καταστάσεις– να εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος απέναντι στους παίκτες των Μπουλς.