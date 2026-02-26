Ο Βίκτορ Όρμπαν κατηγόρησε την Τετάρτη την Ουκρανία ότι σχεδιάζει να σαμποτάρει τις ενεργειακές υποδομές της Ουγγαρίας και έδωσε εντολή για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων με στόχο την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων.

«Άκουσα τις ενημερώσεις των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας και βλέπω ότι η Ουκρανία προετοιμάζει περαιτέρω ενέργειες με στόχο τη διατάραξη της λειτουργίας του ενεργειακού συστήματος της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Όρμπαν σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα X.

We will not give in to blackmail ❗️



I have ordered increased security for critical energy infrastructure.



The Ukrainian government is exerting pressure on the Hungarian and Slovak governments through an oil blockade. They will not stop there, as they are preparing further… pic.twitter.com/bulICvhy1m — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 25, 2026

Η κατηγορία αυτή οξύνει την αντιπαράθεση που έχει καλλιεργήσει ο Όρμπαν με τη γειτονική Ουκρανία, αλλά και με τις Βρυξέλλες, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου, στις οποίες αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ήττας.

Μαζί με τον φιλορώσο πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τη Δευτέρα διέκοψε τις έκτακτες προμήθειες ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία, ο Όρμπαν έχει κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερεί τις επισκευές στον αγωγό Druzhba, μέσω του οποίου μεταφέρεται ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία. Οι ουκρανικές αρχές έχουν αναφέρει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή στα τέλη Ιανουαρίου και εξακολουθεί να επισκευάζεται.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός μπλόκαρε επίσης πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, το οποίο είχε συμφωνηθεί σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

«Είμαι κατάπληκτος από τη στάση της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, προσερχόμενος σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. «Δεν θεωρώ σωστό η Ουγγαρία να χρησιμοποιεί τον δικό της αγώνα για την ελευθερία προκειμένου να προδώσει την ευρωπαϊκή κυριαρχία».

Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο ήττας από τον πολιτικό του αντίπαλο Πέτερ Μάγκιαρ — με τη διαφορά να φτάνει τις οκτώ ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με δημοσκόπηση — ο Όρμπαν επιχειρεί να παρουσιάσει τον Μάγκιαρ ως φιλοουκρανό και φιλοευρωπαϊκό, επικρίνοντάς τον για τη σιωπή του σχετικά με το ζήτημα της προμήθειας πετρελαίου και την απειλή από το Κίεβο.

«Διέταξα την ενίσχυση της προστασίας των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών», ανέφερε ο Όρμπαν. «Αυτό σημαίνει ότι στρατιώτες και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την απόκρουση πιθανών επιθέσεων θα αναπτυχθούν κοντά σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις».

Πρόσθεσε ακόμη ότι επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις θα περιπολούν σε συγκεκριμένους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, κέντρα διανομής και ελέγχου, ενώ επιβλήθηκε απαγόρευση πτήσεων στην επαρχία Σαμπολτς-Σατμάρ-Μπέρεγκ, στα βορειοανατολικά της Ουγγαρίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Μάγκιαρ κατηγορεί τον Όρμπαν για νεποτισμό και διαφθορά, υποστηρίζοντας ότι, έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία, φέρει την ευθύνη για τα οικονομικά προβλήματα της χώρας, τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών, ιδίως στα καύσιμα.

«Αντί να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες δυσκολίες των απλών Ούγγρων και των επιχειρήσεων, ο Βίκτορ Όρμπαν επιλέγει να παραπλανεί, να προκαλεί και να επιβαρύνει τη χώρα του με μερικούς από τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη», έγραψε ο Μάγκιαρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι η βενζίνη είναι αισθητά φθηνότερη στην Πολωνία, την Τσεχία και τη Βουλγαρία.