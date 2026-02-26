Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγο μετά την ενεργοποίηση συναγερμού από τις αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας για ενδεχόμενη ρωσική επιδρομή. Το περιστατικό καταγράφηκε λίγες ώρες πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Γενεύη, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο του.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πόλη με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και βαλλιστικούς πυραύλους. Η αντιαεροπορική άμυνα έχει αναλάβει δράση. Μείνετε στα καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!», τόνισε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram.

Πέραν της πρωτεύουσας, άλλες ουκρανικές πόλεις έγιναν επίσης στόχοι αεροπορικών επιδρομών τη νύχτα.

Ιδίως το Χάρκοβο (βορειοανατολικά), η πόλη με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ουκρανία πριν από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ, κάνοντας λόγο για «εκρήξεις» και επτά «θύματα», δίχως να διευκρινίσει αν πρόκειται για τραυματίες ή νεκρούς.

Στο κεντρικό τμήμα της χώρας, στην Κρεβί Ρι, άνδρας 89 ετών και γυναίκα 82 ετών τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα, κατά δυο ενημερώσεις μέσω Telegram του επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Ντνιπροπετρόφσκ, του Ολεξάντρ Χάνζα.

Και στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), ακούστηκαν «εκρήξεις», ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ, επίσης μέσω Telegram.

Αντιπρόσωποι του Κιέβου και της Ουάσιγκτον θα συναντηθούν σήμερα στη Γενεύη, στην Ελβετία, για να εργαστούν ενόψει νέων τριμερών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.