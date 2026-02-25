Η Ρωσία θα είναι σε θέση να συνεχίσει την εισβολή της στην Ουκρανία και το 2026, ακόμα και αν ληφθούν υπόψη οι οικονομικές πιέσεις και οι πιέσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ η απειλή που αποτελούν οι πύραυλοι και τα drones της για την Ευρώπη αυξάνεται, σύμφωνα με κορυφαίο στρατιωτικό think tank. Ο Bastian Giegerich, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» ότι «η ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας για πέμπτη χρονιά έχει μειωθεί».

Το think tank ανέφερε ότι το Κρεμλίνο ξόδεψε τουλάχιστον 186 δισ. δολάρια για την άμυνα το 2025, μια αύξηση 3% σε πραγματικούς όρους, που αντιστοιχεί στο 7,3% του ΑΕΠ της χώρας – περισσότερο από το διπλάσιο του ποσοστού που ξόδεψαν οι ΗΠΑ και περίπου τριπλάσιο του επιπέδου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Fenella McGerty, εμπειρογνώμονας σε θέματα αμυντικών οικονομικών στο think tank, δήλωσε ότι, ενώ η ρωσική οικονομία επιβραδύνεται, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε «πιθανή μείωση» των πραγματικών στρατιωτικών δαπανών το 2026, αυτό πρέπει να αντισταθμιστεί από την απότομη αύξηση που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια.

Οι στρατιωτικές δαπάνες «διπλασιάστηκαν σε πραγματικούς όρους από το 2021», τόνισε, επιτρέποντας στη Ρωσία να δαπανήσει περισσότερα για στρατιωτικό εξοπλισμό και στρατολόγηση, προκειμένου να συνεχίσει τις επιθέσεις εδάφους και αέρος κατά της Ουκρανίας στο άμεσο μέλλον.

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία. Αν και η Ουκρανία δεν κατέρρευσε, το Κρεμλίνο αναπροσανατολίστηκε προς μια πολεμική οικονομία και συνέχισε να πολεμά με μεγάλη ένταση, παρά τις περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες, όπως σημειώνει ο βρετανικός Guardian.

«Παρά τις συζητήσεις της Δύσης για μια βιώσιμη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον των κρίσιμων υποδομών και των πληθυσμιακών κέντρων της Ουκρανίας με ένα συνδυασμό πυραύλων κρουζ και βαλλιστικών πυραύλων και μονοκατευθυντικών UAV [drones]», πρόσθεσε ο Giegerich.

Ο Nigel Gould Davies, εμπειρογνώμονας για τη Ρωσία στο think tank, δήλωσε ότι υπάρχουν «αυξανόμενα σημάδια ότι ο ρυθμός στρατολόγησης της Ρωσίας έχει αρχίσει να υπολείπεται των μηνιαίων απωλειών της στο πεδίο της μάχης», αν και η Μόσχα έχει τη δυνατότητα να μειώσει το ποσοστό των απωλειών της μειώνοντας τον ρυθμό των επιθέσεων της σε όλο το μέτωπο της Ουκρανίας.

Ο Gould Davies, πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στη Λευκορωσία, δήλωσε ότι, εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, θα μπορούσε τελικά να αναγκάσει το Κρεμλίνο να φτάσει σε μια «στιγμή αλήθειας», όπου θα πρέπει να διακινδυνεύσει μια δεύτερη αναγκαστική επιστράτευση και τις κοινωνικές αναταραχές που παρατηρήθηκαν κατά την επιστράτευση του Σεπτεμβρίου 2022.

Η Ρωσία στρατολογεί περίπου 30.000 έως 35.000 άτομα τον μήνα, αν και ο Gould Davies δήλωσε ότι πιστεύει ότι η ποιότητα των δυνάμεών της μειώνεται, επειδή οι στρατολόγοι αναγκάζονται να στραφούν σε «αλκοολικούς, τοξικομανείς και, ειλικρινά, άρρωστους».

Οι εκτιμήσεις για τις ρωσικές απώλειες ποικίλλουν. Τα στοιχεία που δημοσίευσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας νωρίτερα αυτό τον μήνα υποδηλώνουν ότι η Ρωσία υπέστη 35.030 απώλειες τον Δεκέμβριο και 31.713 τον Ιανουάριο, αριθμός κάπως χαμηλότερος από τις «σχεδόν 40.000 τον μήνα» που ανέφεραν δυτικοί αξιωματούχοι σε ενημέρωση Τύπου τη Δευτέρα.

Η Μόσχα χρησιμοποιεί επίσης τον πόλεμο για να αναπτύξει νέες τακτικές μάχης, πυραύλους και επιθετικά drones, σύμφωνα με τον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός εκσυγχρονισμένου Shahed-136 που μπορεί να χτυπήσει στόχους σε όλη την Ευρώπη σε απόσταση 2.000 χλμ., ως μέρος ενός συνολικού εκσυγχρονισμού του στρατού.

Ο Giegerich δήλωσε ότι αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για το ΝΑΤΟ «να αυξήσει τις επενδύσεις σε συστήματα πυραυλικής άμυνας και αντι-drone», η ανάγκη για τα οποία αποδείχθηκε όταν 21 ρωσικά drones εισέβαλαν στην Πολωνία τον περασμένο Σεπτέμβριο, κλείνοντας πολλά αεροδρόμια και αναγκάζοντας τους κατοίκους τριών περιοχών να καταφύγουν σε καταφύγια.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς υποσχέθηκαν να αυξήσουν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς στο 3,5% έως το 2035 το περασμένο καλοκαίρι, ως απάντηση στην αυξανόμενη ρωσική απειλή και στις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ να αναλάβει η ήπειρος την κύρια ευθύνη για την ασφάλειά της.

Ωστόσο, το ινστιτούτο, στην ετήσια έκθεσή του με τίτλο «The Military Balance», προειδοποίησε ότι αυτό θα απαιτούσε «συνεχείς και σημαντικές επενδύσεις» που πολλοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα δυσκολεύονταν να πραγματοποιήσουν, δεδομένου ότι θα απαιτούσε περικοπές δαπανών και αντισταθμίσεις σε άλλους τομείς.

Η Ευρώπη θα χρειαστεί επίσης «μέχρι και τη δεκαετία του 2030» για να μειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Giegerich, επειδή παρέμεινε εξαρτημένη από έναν απρόβλεπτο Λευκό Οίκο για στρατιωτικές πληροφορίες, υπολογιστικό νέφος και διαστημικούς πόρους. «Η βελτίωση της αεροπορικής άμυνας ήταν επίσης προτεραιότητα», πρόσθεσε.