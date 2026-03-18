Επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια συγκυρία από τη μια αυξανόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων στο μέτωπο και από την άλλη εντατικών διπλωματικών επαφών για την κατάπαυση του πολέμου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε την Τρίτη, με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ με επίκεντρο της συζήτησης τους τη συνέχιση της στήριξης του Κιέβου από τη Δύση. Στο πλαίσιο αυτό μίλησαν για την επιπλέον ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχει εδώ και τέσσερα χρόνια το Λονδίνο, την εκπαίδευση ουκρανικών δυνάμεων και τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας «για όσο χρειαστεί», υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια της Ευρώπης συνδέεται άμεσα με την έκβαση του πολέμου. Παράλληλα ανακοίνωσε τη διεύρυνση των προγραμμάτων εκπαίδευσης Ουκρανών στρατιωτών σε βρετανικό έδαφος.

Ο κ. Ζελένσκι συναντήθηκε και με τον βασιλιά Κάρολο Γ’, ενώ εκφώνησε ομιλία ενώπιον Βρετανών βουλευτών, ευχαριστώντας το Ηνωμένο Βασίλειο για τη συνεχή υποστήριξή του από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Πρόταση για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

Στην ομιλία του αυτή ο Ζελένσκι πρότεινε, εκτός των άλλων, να μεταφέρει την τετραετή τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η Ουκρανία από τον πόλεμο με τη Ρωσία και την αναχαίτιση των drone στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο.

«Οι ειδικοί μας μπορούν να τοποθετήσουν ομάδες αναχαίτισης και να εγκαταστήσουν ραντάρ και ακουστική κάλυψη… Αν το Ιράν εξαπολύσει μια μεγάλης κλίμακας επίθεση, παρόμοια με τις ρωσικές επιθέσεις, μπορούμε να εγγυηθούμε την προστασία των βάσεων», τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας πως «αυτό είναι το είδος της ενίσχυσης που μπορούμε να προσφέρουμε και ενδέχεται σύντομα να χρειαστεί ολόκληρη η Ευρώπη».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «τα drone μπορούν να εκτοξευθούν όχι μόνο από την ξηρά, αλλά και από τη θάλασσα, από πλοία. Τέτοιου είδους επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς δεν είναι πλέον σπάνιες», είπε, υπογραμμίζοντας πως ήδη κάποιες χώρες τα χρησιμοποιούν.

Να τα βρουν ο Στάρμερ με τον Τραμπ

Εξάλλου σε συνέντευξη του στο BBC, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι, ενώ δεν θα έλεγε στον Αμερικανό πρόεδρο τι να κάνει, θα πρότεινε στους Τραμπ και Στάρμερ να συναντηθούν για να βρουν ένα κοινό έδαφος ώστε να «επαναφορτίσει η σχέση τους». Την ίδια στιγμή εξέφρασε την ανησυχία του για τον διχασμό μεταξύ των δυτικών ηγετών λέγοντας ότι έχει ένα «πολύ κακό προαίσθημα» για τον αντίκτυπο που θα έχει ο διχασμός αυτός στους πολέμους στο Ιράν και στην Ουκρανία.

Όπως σημειώνει το BBC, πρόκειται για «έναν πόλεμο ο οποίος πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ και πλέον έχει εξελιχθεί σε διπλωματική διαμάχη της Δύσης, μετά την επίπληξη του Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και την υποτιθέμενη έλλειψη στρατιωτικής δράσης του Στάρμερ».

Η επίσκεψη Ζελένσκι στο Λονδίνο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο επαφών του Ουκρανού προέδρου με ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του η διατήρηση της πολιτικής και στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση, σημειώνουν βρετανοί αναλυτές.