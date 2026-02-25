Μαζική επίθεση ουκρανικών drone που έπληξαν εργοστάσιο στη ρωσική περιοχή του Σμολένσκ προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων δέκα, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

«Έπειτα από βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, τέσσερις εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν», ανακοίνωσε ο Βασίλι Ανόχιν μέσω του Telegram.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη «η μαζική επίθεση με drones» έπληξε τη νύχτα εργοστάσιο παραγωγής «αζωτούχων λιπασμάτων» σε περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων ανατολικά του Σμολένσκ και προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, το εργοστάσιο παρήγαγε 2 εκατομμύρια τόνους λιπασμάτων και κατασκευάζει επίσης και «βιομηχανικά προϊόντα», το 2024.

Απαντώντας στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο ουκρανικό έδαφος, ο ουκρανικός στρατός πραγματοποιεί συστηματικά επιθέσεις κατά ρωσικών βιομηχανικών στόχων.