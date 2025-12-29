Αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία για 15 χρόνια φαίνεται πως προβλέπει το προσχέδιο για το πλαίσιο ειρήνης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να παράσχει εγγυήσεις για έως 50 χρόνια.

Σε συνέντευξη Τύπου χθες το βράδυ, ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας είναι πλέον «100% συμφωνημένες», υποδηλώνοντας ότι έχει αποδεχτεί την προσφορά των 15 ετών του Τραμπ.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι προσφέρουν οι ΗΠΑ όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, με τον Τραμπ να είναι απρόθυμος να δεσμεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις για να εξασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή. Η Ρωσία θα αντιταχθεί σχεδόν σίγουρα σε οποιεσδήποτε προτάσεις ασφάλειας από τους συμμάχους της Ουκρανίας που αφορούν δυνάμεις από άλλες χώρες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμη σήμερα πως το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Ρωσία θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι για να διενεργηθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα χρειάζεται μια κατάπαυση πυρός τουλάχιστον 60 ημερών.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι μια συνάντηση με τη Ρωσία θα είναι δυνατή μόνο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφωνήσουν σε ένα προτεινόμενο από την Ουκρανία πλαίσιο ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος της Μόσχας. Συμπλήρωσε πως ελπίζει ότι από τους εταίρους θα δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας από τη στιγμή που το Κίεβο θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι ελπίζει σε μια συνάντηση τις επόμενες ημέρες, στην Ουκρανία, μεταξύ Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων για να προχωρήσουν οι συνομιλίες. «Τις επόμενες ημέρες, θέλουμε να διοργανώσουμε μια συνάντηση σε επίπεδο συμβούλων. Ο Ρουστέμ Ουμέροφ (ο Ουκρανός διαπραγματευτής) είναι ήδη σε επαφή με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους συμβούλους. Θέλουμε η συνάντηση αυτή να γίνει τελικά στην Ουκρανία και πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν γι’ αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι στη διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η Ουκρανία θα άρει τον στρατιωτικό νόμο, που απαγορεύει στους Ουκρανούς σε στρατεύσιμη ηλικία να φύγουν από τη χώρα, μόνο μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και αφού έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, είπε ακόμη ο Ζελένσκι.

«Θέλουμε όλοι να τελειώσει ο πόλεμος και μόνο τότε θα αρθεί ο στρατιωτικός νόμος. Ωστόσο, η άρση του στρατιωτικού νόμου θα γίνει όταν η Ουκρανία θα έχει λάβει εγγυήσεις ασφαλείας. Χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας, ο πόλεμος αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει τερματιστεί εντελώς», δήλωσε ο ίδιος.

Σημειώνεται πως οι πολυαναμενόμενες συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία στη Φλόριντα διήρκεσαν δυόμισι ώρες. Μετά το τέλος των συνομιλιών, η αισιοδοξία ήταν εμφανής στο Μαρ-α-Λάγκο. Ήταν μια «υπέροχη συνάντηση», σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησε, περιγράφοντάς την ως «εξαιρετική συνάντηση» με «εξαιρετικές συζητήσεις για όλα τα θέματα».

Πάντως, όπως επισημαίνει το BBC, δεν υπάρχει ακόμα απάντηση στο βασικό ερώτημα αν η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει έδαφος σε αντάλλαγμα για μια υπόσχεση ειρήνης.